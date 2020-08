Después de su positivo por coronavirus, ¿qué fue lo que dijo Mica Viciconte respecto a Nicole Neumann?

Nicole Neumann finalmente dio positivo en lo que fue el hisopado que se hizo el viernes junto a sus tres hijas Indiana, Sienna y Allegra producto de este mismo resultado que padeció una empleada doméstica de su hogar. Esta noticia, en el principio de su narración, arrancó con que «dos fans míos» contaron la novedad, apuntando indirectamente contra Fabián Cubero y Mica Viciconte. Justamente esta última, dentro de su rol en «El show del problema» de Canal 9, fue la palabra esperada del día.

En primera instancia, Silvina Luna salió a bancar a su compañera y dejó bien en claro su rol en cuanto a esta novedad personal de la exmodelo. «Queremos aclarar que Mica no dijo nada de nada. A pesar de lo que se pueda pensar, ella no cuenta nada. Tenemos un grupo de WhatsApp de trabajo y el jueves hizo una pregunta respecto de los asintomáticos pero no aclaró nada y pensamos que quizá ella tenía covid. Y era Nicole que se contagió a pesar de que es sumamente cuidadosa, es hipocondríaca y los recaudos que toma son hasta excesivos. Sin embargo, se contagió», expresó.

Luego, cuando entrevistaron a la hija de Pedro Cahn (médico infectólogo asesor del presidente Alberto Fernández), Mica Viciconte lanzó una consulta respecto a la expareja de su actual novio. «¿En 14 días se tiene que volver a hisopar?», consultó. Luego, cuando la nota concluyó, el conductor la quiso tentar a hablar de Nicole Neumann de esta forma: «No puedo decir nada por el bozal legal pero veo su cara de preocupación porque convive con las hijas de su pareja y de Nicole». Pero la mencionada se mantuvo en silencio y solamente aclaró que «Hace diez días que estamos solos con Fabi así que no hay riesgo de contagio».

Nicole Neumann y el anuncio de su positivo por coronavirus

Recordemos que la panelista confesó su noticia personal en «Nosotros a la mañana». «Una mañana amaneció diciéndome que no tenía olfato. Me alarmé y le pedí que se quede encerrada en su cuarto hasta hacerse testeo. Le dio positivo, y por supuesto que los convivientes tenemos que hacer cuarentena preventiva. Yo me hisopé pero mis hijas no, porque los chicos asintomáticos no se hisopan. Y me dio positivo», explicó la exesposa de Fabián Cubero. «Gracias a dios lo estoy transitando asintomática, síntomas mínimos que son tipo los de un resfrío, un poco de moco. Un poquito de dolor de garganta. No tuve fiebre ni nada».

Nicole Neumann amplió con los detalles que la condujeron a tener positivo. «Estoy haciendo las cosas de la casa sin parar. Se hizo todo bien, no hubo reuniones, soy la loca de la desinfección. Pero un mínimo descuido de alguien que tenés al lado… Y bueno, nos tocó de cerca», aseguró, echándole toda la culpa a su empleada. «Yo soy muy hipocondriaca, así que cuando me enteré del positivo se me cayó el alma al piso. Realmente pensé que me iba a dar negativo. Justamente por lo que me cuido, nivel casi obsesivo. Pero bueno, traté de resetear mi cabeza, dije ‘salgamos del pánico que paraliza’. Ahora cocino con barbijo y mantengo la distancia con mis hijas», sentenció.