Indignado: Rial destrozó a Nicole tras su positivo por coronavirus

Jorge Rial arrancó la emisión de este lunes muy filoso con Nicole Neuamnn, quien anunció que tiene coronavirus.

“Mucha gente, que no le tenía miedo al coronavirus, o mucha gente irresponsable, que decía que el virus no existía, que era un invento de Bill Gates, la vacuna te iba a inocular un chip… que era falsa pandemia, el virus demuestra que existe y que no es una confabulación mundial“, en clara referencia a Nicole.

Luego Rail agregó más incisivo, “Hoy, lamentablemente, le tocó justo a alguien que militó antivacunas y cuestionó públicamente el virus. Es más, hoy dijo que tomaba espirulina y jengibre, y con eso pensaba que (no se iba a contagiar)… Y no“.

Después de pasar el tape con Nicole hablando de su positivo al Covid-19, el conductor de Intrusos comentó: “Con ese tono monótono, que habló de ‘tengo coronavirus, de dos fans y que tiene que alimentar a los gatos, más que tu empleada tiene coronavirus con el mismo tono que dice ‘¿hola que tal? ¿Me da un kilo de merluza?’ ¡Súbanle el termostato a esta chica!“, exclamó.

Luego el conductor de Intrusos arremetió: “Nicole, y lamento que tengas covid-19, que es espantoso, pero esto también sirve para tomar conciencia de lo que se dice. Porque el problema no es la cuarentena, es la pandemia. Hay que escuchar a los que saben. Ella, hasta hace una semana, militó, porque militó, ser antivacuna y también la idea loca de una conspiración mundial, que este virus es una conspiración. Ella se sumó a eso, y sacó al aire (en su programa online) a la médica Chinda Brandolino, que ya hablamos de ella acá una cosa fascista, nazi, donde también meten a los judíos. Y ella asumió ese rol“.