¿Cómo se lo tomará Wanda? El jugado sincericidio de Andrés Nara acerca del vínculo entre su hija y Mauro Icardi

Wanda Nara irrumpió en el mundo del espectáculo hace varios años. Sin embargo, su fama creció considerablemente cuando la nacida en Buenos Aires consolidó su relación con Mauro Icardi, futbolista del Paris Saint Germain, quien era un gran amigo de su exesposo Maximiliano López. Además de tener problemas con su expareja, la modelo está distanciada de Andrés Nara, su padre. Este último habló de manera reciente sobre un aspecto sobre dicho vínculo amoroso entre la modelo y el delantero.

En lo que fue su diálogo con el programa televisivo «Tarde, pero temprano», el padre de Zaira se refirió al mucho tiempo que pasa sin ver a su hija mayor y por ende los cinco nietos que posee. «Verlos no depende solo de uno. Hay muchos conflictos. Yo tampoco tengo la mejor con Mauro. No tengo nada en contra, tampoco. Y más allá de que no tengo una gran afinidad con Icardi, sé que es un excelente padre. Actúa con los chicos (de Wanda y Maxi) como si fueran de Él. Eso me pone muy feliz», expresó.

Luego, el actor Diego Ramos le deslizó una contundente consulta. «Vos no tenés una buena relación con él ¿por cómo empezó la relación? Porque después como persona y como padre no tenés nada que decir», dijo. A lo que Andrés Nara se sinceró y lanzó un fuerte pensamiento que tuvo de Wanda y su actual esposo Mauro Icardi. «¡Totalmente! Sinceramente, yo no apostaba nada a la relación Wanda-Icardi ¡y me equivoqué! Tienen dos nenas hermosas. Él se comportó como un padrazo. Siempre estuvo muy presente y ellos se llevan muy bien. Pasaron un montón de años», indicó.

Andrés Nara y su reflexión del juicio de Wanda a Maxi López

Hace pocas semanas, el empresario sacó su reflexión acerca de lo que experimentó su exyerno en esta nueva disputa legal contra su hija por la cuota alimenticia, donde el primero mencionado tendrá que abonar una fuerte suma de dinero. “Si vos querés tener ciertos derechos, tenes que tener ciertas obligaciones. Él quiere ver a los chicos y me parece lógico porque es el padre. Pero también a la vez tiene que darle lo que les corresponde a sus hijos”, manifestó.

Por último, Andrés Nara fue consultado si habló con Maxi López tras lo acontecido con Wanda. “No hablé con Maxi, cada uno está en sus tareas. Nos enteramos de las cosas mediáticamente. Es una situación que la manejamos así. Hace por lo menos dos meses que no hablo con él. Nunca hablábamos de lo personal. Fueron muy amplias las charlas; a veces de autos o de alguna propiedad. Es muy complicado y doloroso lo que pasó. Lo que parece que a veces es tan lindo, no lo es. Yo lo viví y es complicado. Tan lindo y tan fuerte”, selló.