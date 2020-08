Humberto Grondona: “Mi padre salvó a Racing, fue un milagro y lo inventó él”

Humberto Grondona hacía rato que no salía a hablar. Pero como cada vez que habla, sus palabras empiezan a rebotar por algunos círculos futboleros. Los recuerdos de lo que hizo su padre al frente de la AFA durante 35 años le dan valor a lo que dice y a lo que opina. Y hoy, en diálogo con el programa Futbolemico de Radio Impacto de Córdoba, recordó el diseño que armó Julio para salvar a Racing: “Que no queden dudas que mi padre salvó a Racing. Fue un milagro. Él sólo inventó eso para que Racing no desapareciera. Alguna gente lo sabe, otra no. Muchos se van a sorprender”, aseguró.

El hijo de Don Julio recordó que aquel tiempo fue muy distinto al actual: “Mi padre atendía al de un club de barrio igual que al de River. Los tiempos cambiaron. Pero cambiaron para el culo. No solo salvó a Racing. Había clubes que no tenían para pagar la luz”.

El ex técnico de Arsenal admitió que es hincha de Talleres, relativizó el éxito de Andrés Fassi en ese club –”es imposible que haga acá lo que hizo en México”– y cuestionó el manejo de la Conmebol en el contexto de esta pandemia. “La Conmebol no sabe que el continente se cae a pedazos, Brasil es el más complicado, todo es muy confuso. Como Brasil pone la plata y manda, no les interesa que se mueran 200 millones de personas”, aseguró.

En un tono crítico y relajado, el hijo del expresidente de AFA agregó que en Sudamérica “todavía no está previsto como van a ser los testeos. Hay reuniones para mañana y se suspenden, las suspenden porque no quieren. El gobierno tiene miedo”.

Humbertito admitió que quiere hacer un libro sobre la vida de su padre, y dejó su opinión de lo que pasó en la conducción del fútbol argentino luego de su muerte, en julio de 2014.

“Era muy difícil dirigir la AFA porque cada uno tiraba para su club. Los dirigentes son muy ventajeros. La Superliga fue un invento que fracasó. Terminó un torneo con algunos equipos teniendo menos partidos que otros. ¿Alguna vez vieron que en medio de un campeonato se suspenden los descensos? Se piensan que somos boludos”. Y agregó sobre la actualidad: “El que maneja todo es Toviggino, es la sombra de Tapia, trabaja 20 horas por día”.

AC