La hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero también tiene coronavirus

Luego de que trascendiera que Nicole Neumann se contagió coronavirus de su empleada doméstica, anunciaron que su hija mayor Indiana, fruto de su romance con Fabián Cubero, también contrajo el virus.

Así lo informó este martes por la tarde Nicolás Magaldi en “El Show del Problema”. Con Mica Viciconte presente como panelista, la novia del exfutbolista manifestó: “Le deseo lo mejor, que se recupere. Yo convivo con Fabi y quiero mucho a sus hijas. No me voy a meter en esto“.

A su vez Magaldi informó que Allegra y Sienna, las hijas más chicas de la expareja, no se hisoparon por temor. “Aprovecho para mandarle un abrazo a Fabián, y a Nicole, desearle una pronta recuperación”, expresó el conductor.

Por su parte, la ex ” Combate” insistió: “No puedo hablar de nada. Y tampoco quiero hablar de esto porque no quiero que me ensucien en algo que no tengo nada que ver, yo no lo deseo el mal a nadie”.