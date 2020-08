¡Todos los detalles! Tremendo diálogo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero tras el positivo de la top por coronavirus

Todo se reduce a la interminable etapa de conflicto constante que mantienen desde su separación en 2017 entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Lo cierto es que la exmodelo, en la novedad más reciente, dio positivo por coronavirus en lo que ella responsabiliza a su empleada doméstica como el principal foco de contagio. Pero fuera de ello, lo que indignó a la panelista de «Nosotros a la mañana» fue que su exesposo o su novia, Mica Viciconte, hayan viralizado y deslizado la información a la prensa.

Y sobre esto hay información y fue su compañera de programa, Sandra Borghi, la que brindó los detalles correspondientes. “Nicole decide contar eso y muestra los chats porque alguien la llamó y le dijo ‘che, acaban de llamar fulanita y menganito, para contar que tu empleada tiene Covid’. Por eso ella sale a decirlo abiertamente. Hasta acá Nicole, como toda madre, trata de proteger la imagen del padre, y hasta acá Nicole como toda madre, trata de preservar la integridad mental, física, psícológicas, de sus hijas”, informó de entrada.

Luego, Sandra Borghi contó cómo fue rápidamente la conversación que llevaron a cabo tanto Nicole Neumann como su exesposo Fabián Cubero. “Por eso es que cuando ella se entera que es positiva, lo llama al padre y le dice ‘las nenas no pueden salir de acá, pero te abro las puertas de mi casa para que entres y te quedes en la habitación de las nenas todo el tiempo que quieras. Yo me aíslo, pero no te voy a prohibir ver a tus hijas’”, expresó.

Más detalles de la tensa y caliente charla entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Luego, la comunicadora que forma parte de Todo Noticias dejó su parecer mientras comentaba lo que fue el diálogo entre los padres de Sienna, Indiana y Allegra. “Lo quiero contar porque yo estoy separada, y no puedo creer las cosas que escucho. Uno hasta que no se mete en la historia de la gente no lo puede creer. La verdad es que cuando la conocí a Nicole le dije, son dos años de pelea y después se pasa. Pero esta es la historia de nunca acabar”, aseveró.

Por último, Sandra Borghi defendió a Nicole Neumann cuanto narró cuál fue la reacción de Fabián Cubero al mencionarle la mejor condición para que pueda ver a sus tres pequeñas. “Ella le dijo ‘yo te abro las puertas de mi casa y podés venir ver a tus hijas las veces que quieras’. Y la respuesta de él fue ‘bue, no me voy a morir por estar diez días sin ver a mis hijas’. Entonces, empecemos a contar las cosas como son. No la defendemos porque sí, la defendemos porque la conocemos y tenemos pruebas de lo que estamos diciendo”, selló.