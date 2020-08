16 playas y muelles de la costa: cuáles ya están habilitados y cómo viene la pesca

El amplio litoral marítimo que dispone la República Argentina nos permite encontrarnos con disímiles pesqueros, y cañófilos con distintas expectativas y equipos. Algunos pescando desde playa, otros aprovechando de muelles y escolleras, como así también, quienes encuentran en bocas de ríos y arroyos, excelentes pesqueros. La variedad de especies cambia a medida que avanzamos por los distintos lugares, siendo el pejerrey, en todas sus variedades, el caballito de batalla por excelencia. Cómo atraviesan esta etapa de cuarentena algunas de las tradicionales playas, actualidad del pique y el estado de situación.

Partido de la Costa. Sus 96 km de playas se caracterizan por la variedad de pesqueros y la amplia cantidad de servicios para el pescador deportivo. En un principio, fue habilitada la pesca de orilla, y desde hace unos días, se sumó la posibilidad de hacerlo desde los muelles. En los cinco muelles del partido, hay distintos presentes. En el punto norte, San Clemente, con una extensión de más de 120 m. de largo, siempre bajo la administración del Club Social de Pesca, Náutica y Fomento. Mar del Tuyú, abre el muelle sus puertas de las 8:30 a 23, todos los días. En el sector de cañas de lanzar, solo ingresan 10 personas. Mar del Tuyú, según nos informa el colega Fernando Ricchezza, abre desde este lunes de 8 a 23.30. Más al sur, encontramos el imponente muelle de hormigón armado de Mar de Ajó, el más extenso de todos, con 270 m. y el que brinda mayores opciones por su longitud, el cual abrirá el martes al público. El protocolo que emitió el municipio, indica que, una vez elegido el lugar para la práctica de la actividad, no podrá cambiarse de lugar, y debe mantener dos metros distancia a otro pescador. La actividad se practica de 8 a 00, se deberá cumplir con todas las normativas de seguridad sanitarias, y no compartir elementos de pesca. Cada administración de muelle le entrega a cada pescador y pescadora un protocolo vigente y llevará un registro, con las personas que ingresan al lugar. Por el momento, la pesca no acompaña, más que algunos pejerreyes en la zona norte. De playa, similar panorama.

Pinamar.: Fue el segundo municipio en la provincia en habilitar la actividad. En un principio se hizo parcialmente, pero ahora se pesca en toda la playa y sin horarios. La pesca totalmente devaluada por el clima y con una mala noticia en la semana para los pescadores, ya que el Club de Pesca Pinamar, decidió suspender la edición de este año 2020, de la tradicional Fiesta de la Pescadilla, por las razones que son de público conocimiento.

Villa Gesell. En el inicio sólo estaba habilitada una porción de playas, ahora se extendió desde la calle 310 hasta la 47 del partido, lo que significa que los geselinos pueden pescar en todo el sector costero del distrito (Villa Gesell, Mar de las Pampas y Mar Azul) hasta las 17:30, siempre respetando el distanciamiento social. La Municipalidad estableció que queda prohibida toda pesca que no sea con caña, así como el ingreso al agua. Pueden ir hasta dos personas por vehículo y deben ingresar a la playa de forma individual y mantener una distancia entre sí de 10 metros, pudiendo utilizar dos cañas por pescador y está prohibido el ingreso con vehículos a la playa. La actividad está permitida desde las 8 de la mañana. En cuanto al muelle, se anunció la apertura para el 1 de agosto, con un estricto protocolo sanitario, elaborado por el municipio en conjunto con las autoridades del Club de Pesca, Caza y Náutica Villa Gesell. Para asistir al muelle, el cual estará habilitado de 9 a 17, se deberá cumplir con el distanciamiento físico y se podrá permanecer un máximo de cuatro horas pescando, dependiendo el ingreso a la capacidad del lugar. Aún no hubo información oficial con respecto a la tradicional Fiesta de la Brótola, el clásico evento de cada mes de octubre.

Mar Chiquita. En la boca de Mar Chiquita es posible la pesca de 8 a 17, sólo para residentes y dentro del partido, donde pueden recorrer tanto canales, lagunas, arroyos, como la franja costera. No está permitida la práctica de la actividad desde las escolleras. Antes del temporal, la pesca rindió muy bien con peje en la albufera y algunos lenguados en la boca. Habrá que ver como reacciona la pesca con la mejora del clima.

Mar del Plata. Sobre fin de mayo se volvió a pescar en “La Feliz”, con el formato de pesca sustentable. Poco más de un mes después, cambió a pesca deportiva, y se extendió el horario, en principio en una franja acotada, y ahora, de lunes a domingo, de sol a sol. El uso de tapabocas, la correcta higiene y el distanciamiento social, son el común denominador en todos los pesqueros, y esta no es la excepción. El pique en los últimos días fue mejorando, tras el fuerte temporal que limitó durante varios días los intentos de pesca, pero antes venía muy buena la captura de escardones, como nos muestran los colegas de Info Pesca MDQ, probando la zona de La Arenera, con línea quebrada encarnando con camarón preparado y filet de magrú. Un detalle, achicaron anzuelos y derribaron un mito: Los grandes también se enganchan con anzuelos chicos, dado que usaron números 4 y 5 y prendieron muy buenas piezas. No se permite la pesca en la escollera sur, y desde hace pocas semanas fue habilitado el coqueto muelle del Club de Pesca Mar del Plata. Allí se realiza un estricto protocolo sanitario desde que el pescador ingresa al club, donde se hace la limpieza del calzado, se proporciona alcohol en gel, se toma la temperatura corporal y los datos del socio que accede. En la pedana se respeta el distanciamiento social y es indispensable el uso de barbijo o tapaboca. Sólo el sector de pesca está habilitado, no así los espacios que congregan gente en los interiores del club. Alejandro Roucco nos cuenta que este domingo hubo buen pique de pescadillas, y algunos pejerreyes, entremezclados con la captura de algunos congrios. Un detalle: al eviscerar las piezas encontraron cantidad de camarón en su aparato digestivo.

Miramar. Con una importante amplitud horaria, los pescadores locales gozan de la actividad piscatoria, ya que la pesca se realiza todos los días, desde las 7 hasta la medianoche. En Miramar se puede pescar en toda la costa del partido, desde el norte, al Arroyo Las Brusquitas, límite con Mar del Plata, y hasta el sur, pasando Centinela del Mar, ya al límite con Lobería. Tras el temporal, veremos cómo se comparta la pesca, quizás, a partir del lunes mejore la cosa.

Necochea. Los necochenses puede practicar la actividad desde el Karamawi hacia el sur, cuando antes se podía realizar recién desde la proyección de la calle 225. Está habilitada la pesca de lunes a domingo de 8 a 17. Al norte, se pesca desde el espigón de Costa Bonita hasta el límite con el partido de Lobería. En dicha localidad, la pesca está permitida en forma individual, trasladándose de a una persona por vehículo, siendo el lugar por excelencia, las cercanías a Arenas Verdes. Regresando a Necochea, también es posible pescar en ambas márgenes del río Quequén, desde el puente Dardo Rocha hasta el paraje Las Cascadas. Sigue prohibida la pesca en las escolleras, lo que hace que no tenga reparos el pescador para semanas como esta que paso, donde hubo vientos de casi 90 km/h, y la pesca se tornó imposible. Antes del mal clima, metieron los primeros pejerreyes de Manila en la zona de Los Ángeles.

San Cayetano. El municipio habilitó la pesca para los locales de lunes a domingo de 7 a 17, cumpliendo distanciamiento social, desinfectar todos los elementos y el uso de alcohol en gel. Con buenos rendimientos antes del temporal, seguramente seguirá rindiendo de maravilla en los próximos días.

Tres Arroyos.: Dentro del partido se encuentran las playas de Claromecó, Reta y Orense, escenarios naturales de las míticas y legendarias 24 Horas de la Corvina Negra que se realizan desde 1962 en la localidad. Hay libre tránsito dentro de Tres Arroyos para los cañófilos, pudiendo pescar tanto en el mar, como río y lagunas. La actividad se puede realizar con el permiso de circulación, la licencia de pesca y cumplir las normas del protocolo de la actividad, como usar barbijo, no hacer paradas entre el lugar de origen y pesca, no hacer juntadas e ir dos personas por vehículo salvo que sean todos convivientes. Al cierre de esta nota, el mar aún no se había acomodado, y el río estaba muy turbio por el agua que baja de los campos tras las lluvias. Antes del temporal, la pesca de escardones era muy buena en la boca. Para pescar allí pejes, usan líneas de flote, con puntero, armadas con dos boyas yoyo 18 a 20 mm, con bajadas de 50 a 60 cm lastradas por el movimiento del agua, salvo en escasos momentos.

Coronel Dorrego. No atraviesa un buen momento el partido de Dorrego con los positivos de Covid-19, pero la pesca sigue en las playas de Marisol. Nos informan amigos que viven en la localidad, que antes del temporal, la actividad del pejerrey en el río era muy buena, y mejor en la boca. Dependiendo de las mareas, sale mucho escardon. Se puede pescar en el horario de 8 a 17. todos los días de la semana y únicamente residentes en el distrito. Es obligatorio portar DNI, uso del tapabocas y hacerlo de manera individual. El protocolo dice que pueden trasladarse en un mismo vehículo únicamente un grupo de personas convivientes, hasta un máximo de cuatro. En el caso de tratarse de personas no convivientes, pueden trasladarse en un mismo vehículo solo dos.

Monte Hermoso. La pesca está habilitada embarcado solamente para comerciales, mientras que de costa es también para el aficionado local. Antes del temporal, se metían muy buenas capturas de pejerreyes escardón y panzón, el fin de semana la pesca no fue buena. En la zona, el horario permitido es de 8 a 18.

Bahía San Blas. En el paraíso de la pesca se permite pescar de sol a sol, respetando distanciamiento social y con barbijo. Sólo de costa, menos en el muelle de San Blas. La noticia de la semana en San Blas pasa por el turismo interno que se habilita, donde residentes de Viedma y Patagones podrán asistir dos personas no convivientes o un grupo familiar completo. Se usa líneas de 3 o 4 anzuelos, con bajadas menores a 90 cm y plomos que van de los 160 a 220 gramos, preferentemente satélite o con alambre de destrabe. Es clave la ceba y un buen camarón como carnada. Después de varios días de mal clima, volvieron a pescar escardones y algún corno de excelente porte, como nos muestra Fernando Riera, referencia calificada en la zona, que salió tras casi 10 días de viento sudeste muy fuerte y muchas lluvias.

San Antonio Este. El litoral atlántico rionegrino en su larga extensión ofrece diversos tipos de costas, alternando zonas bajas y medanosas con sectores de barrancas que forman, a veces grandes acantilados interrumpidos por la boca de los ríos y arroyos. Tanto las playas de San Antonio Este, como Las Grutas, con buen clima, el pejerrey está a pleno. Salen cornos que son la envidia de los bonaerenses que lo esperan con ansias hace varios años. Habilitada la pesca de 8 a 18. Se permite solo dos integrantes por familia, deben usar barbijo y respetar una distancia entre pescador y pescador de 5 m. Los pescadores de San Antonio Este pueden ir a pescar a Las Grutas y viceversa, a diferencia de antes, donde solo podían pescar en la ciudad de residencia. Nos llegan datos de buenas pescas el fin de semana en la zona de La Alcantarilla, hasta que llegó el viento sur, muy fuerte y frío, que hizo desoladas las playas.

Puerto Madryn. Las salidas de pesca se realizan dentro de la ciudad, según nos cuentan los amigos del Club de Pesca “El Golfo”. Habilitada la zona norte, desde el Club de Pesca hasta la zona Garipe, y la sur, desde Zanja de Guardia hasta el Cerro Avanzado. Se permite de 8 a 00, cumpliendo los protocolos previstos, donde se destaca la movilidad de 2 personas por vehículos, Recuerdan la prohibición de hacer fuego y respetar el distanciamiento. Se sale de acuerdo al DNI desde esta semana, al aparecer algunos casos positivos.

Rawson. Las playas habilitadas para que pesquen los locales son desde Los Palos hasta El Sombrerito y desde Santa Isabel hasta el sector denominado La Palangana además de la Escollera Sur en el Puerto de Rawson y en El Río Chubut desde El Elsa hasta el Viejo Matadero. Los horarios de pesca autorizados comprenden desde las 9 a 18. Para poder ir a pescar el interesado debe poseer el permiso de circulación que se gestiona a través de internet. Asimismo, se deberá tener en cuenta la numeración del DNI. Los días lunes, miércoles y viernes podrán ir a pescar los que terminan en 0 o par y los martes, jueves y sábado impar. En tanto los domingos es para todos (pares e impares).

Comodoro Rivadavia. El 15 de julio se volvió a habilitar tras un retroceso, en esa vuelta de la pesca, se permite en las playas de Kilómetro 3, 4 y 5, al igual que la costanera. Quienes concurren pueden hacerlo según la terminación de DNI, como en el resto de las actividades habilitadas. Lunes, miércoles y viernes lo hacen aquellos que tengan terminación par; y martes, jueves y sábados, quienes tienen terminación impar. Los domingos no rige dicha restricción. La pesca es de 8 a 18, tal como lo fue antes de la suspensión. Es obligatorio el uso obligatorio de tapabocas-nariz para asistir a las playas, así como el distanciamiento de 2 metros.