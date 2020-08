Cappa se la agarró con Simeone: “No representa para nada la identidad del fútbol argentino”

Ángel Cappa fue recordado, entre otras cosas, por haber dirigido al Huracán de 2009 que quedó en las puertas del campeonato argentino tras perder el partido final ante Vélez. Aquel equipo desplegaba un fútbol muy agradable a los ojos y justamente el entrenador bahiense es un fiel defensor de aquel vistoso estilo.

Ante la pregunta del periodista Esteban Edul sobre la línea táctica que sigue Diego Simeone en su Atlético de Madrid y, que le dio grandes resultados, Cappa opinó que aquel estilo “no representa la identidad del fútbol argentino”.

En el programa Super Fútbol, de TyC Sports, se suele debatir sobre las corrientes tácticas de ciertos entrenadores y al periodista Horacio Pagani no comparte las utilizadas por el Cholo Simeone, pese al éxito del DT argentino. Cappa se alineó a Pagani: “(Simeone) no me representa para nada, pero no me quita un milímetro de la admiración que tengo por todo lo que ha conseguido. Ahora, ese fútbol a mí no me interesa y como hincha no me representa en absoluto…”. ¿Quedó claro?

Por otra parte, acerca de las declaraciones de Vicente Del Bosque, quien dijo que Marcelo Gallardo está capacitado para dirigir al Real Madrid, Cappa replicó: “Yo creo que se ha hecho un mito del fútbol europeo, como si fuera algo fuera de lo común. Como si dirigir al Real Madrid, al Barcelona o a la Juventus sea solo de algunos privilegiados. Claro que Gallardo podría dirigir al Real Madrid… Gallardo, Beccacece o cualquier otro técnico. Los entrenadores europeos no son de otra galaxia. Hay buenos y malos, como en todos lados. Además, es mucho más fácil dirigir al Real Madrid que a Chacarita porque son cracks, van a ganar seguro…”.

FH