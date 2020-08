Después de que Moria lo tilde de “mercenario”, Rial lanzó un letal dardo contra La One

Tras haberse subido a la ola de memes referidos al fuerte desplante de Moria Casán este martes en el Bailando 2020, Jorge Rial disparó artillería pesada contra La One mientras ella lo trató de “mercenario” a través de Twitter.

Mientras dialogaba en Intrusos con Patricia Sosa, a raíz del conflicto entre la cantante y su colega Valeria Lynch, Rial lanzó puanzante: “Hay mucha diva antigua en la tele, hay un olor a naftalina… Siguen creyéndose divas, siguen laburando de divas ninguneando a nuevas generaciones desde un divismo que está rancio, antiguo. Que más que divismo, es envidia por saber que se están cayendo del tablero y se quieren llevar puesto a todos”.

Después le puso nombre y apellido a sus comentarios, como para no dejar dudas: “No lo digo por Valeria, lo digo por ahí por otras. Cualquiera. Hubo casos. Hoy vimos videos de Moria haciendo todo eso. Pasa por ahí, me parece que pasa por ahí”.

Mientras tanto, Moria hacía lo suyo en Twitter con un fulminante comentario hacia el conductor de Intrusos: “Es la cola para recibir comisión de sobres que me corresponden que recibió un animador vespertino decadente y mercenario que está en la tele gracias a mí y que nunca me hizo un regalo. Así que gustoza espero este 16 de agosto recibir regalito de cumple“.