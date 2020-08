Floppy Tesouro reveló el lugar más insólito donde tuvo relaciones

Floppy Tesouro se incorporó al ” Cantando 2020″ tras quedar varada durnate bastante tiempo en Miami por la pandemia, lugar a donde fue a pasar unas vacaciones.

En entrevista para el programa “Mitre Live”, la modelo y bailarina contó cómo se las ingenia para tener intimidad con su pareja a pesar de ser padres de una niña. “El encierro da un poco más de fiaca. Con la nena durmiendo en colecho en el medio se hace difícil. Hay que buscarle la vuelta”, comentó Floppy.

Además, contó que a veces su pequeña “se va a dormir un poquito más temprano a su cuarto” y es ese momento aprovecha para estar a solas con su amado. “Esa es la forma de que podamos tener más intimidad. Y la prioridad hoy en cuarentena es estar con nuestra hija. Hay que hacerla dormir un poquito más temprano y en el cuarto de al lado“, detalló.

En la charla también recordó una divertida anécdota de su juventud y confesó el lugar más insólito donde tuvo relaciones: “Fue arriba de una palmera. Dificilísimo. Fue en el exterior, era chica. Todo lo que yo cuento es de cuando era chica. En ese momento fue divertido”.

Y agregó: “Ya en esa época hacía ‘Floppy fitness’. Se me ocurrió a mí para cambiar un poco… Estuvo bien pero fue más divertido que otra cosa. Imaginate, te hacen subir, el tener que hacer equilibrio y no caerte. Que no te vean. Fue todo tremendo”.