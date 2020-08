Gustavo López: “Messi tiene dos Balones de Oro de regalo”

La cuarentena y el parate del fútbol en Argentina se presta para los grandes debates en los programas deportivos radiales que invitan a la discusión y a la participación de sus oyentes en las redes sociales y Gustavo López, conocedor de la gran audiencia que tiene en su programa de Radio La Red, tiró el anzuelo perfecto para eso al afirmar que a Lionel Messi le regalaron dos Balones de Oro de los seis que ganó en su brillante carrera, que lo colocan entre los mejores futbolistas de todos los tiempos, otro punto de la charla.

“Messi tiene dos Balones de Oro de regalo. Uno era de Iniesta y el último era para Alisson Becker. El arquero fue campeón de Europa con el Liverpool, campeón de América con Brasil y campeón del mundo. Más que eso no podés ganar y le dieron un guante. Vos le tenés que dar el Balón de Oro a ese jugador porque fue el mejor del año sin ninguna duda. Messi solo ganó La Liga con el Barcelona, quedó afuera con el Liverpool en la Champions y en la Copa América hizo un solo gol y de penal. ¿Cómo le vas a dar el Balón de Oro?”, enfatizó el periodista.

De todas maneras su observación y opinión no era una crítica en sí para el rosarino y explicó porqué: “Si votáramos los periodistas, Messi tendría dos Balones menos pero votan los jugadores y ellos admiran lo que hace Messi porque no lo pueden hacer. Los futbolistas creen que lo que hace Sergio Ramos pueden llegar a hacerlo pero lo que hace Messi es imposible. Tienen debilidad por el que gambetea. Nunca lo va a ganar un cinco de marca”.

El origen del debate no apuntaba a la actualidad ni a los Balones de Oro sino a la comparación histórica entre Messi y las grandes leyendas del fútbol mundial y Gustavo López puso como ejemplo a maestros del periodismo que por una cuestión generacional fueron testigos de épocas más lejanas como Enrique Macaya Márquez, el Tano Juan Fazzini y Ernesto Cherquis Bialo que ponderan a Messi pero ponen por encima a Di Stéfano, Pelé, Maradona y Cruyff. “A mí me llamó la atención que para los grandes maestros Messi no aparezca entre los mejores cinco de la historia. Los de nuestra generación decimos que entre los tres está seguro”, agregó el conductor de De una, otro buen momento.

En este juego radial, también surgió el nombre de Cristiano Ronaldo, la otra gran estrella de los últimos 15 años y ganador de cinco Balones de Oro aunque López tiene su teoría sobre por qué no aparece entre los mejores de todos los tiempos: “No gambetea y los mejores jugadores son gambeteadores. Lo difícil en el fútbol es gambetear, pasarse a tres y Ronaldo no sé si pasa a tres, engancha y le pega, cabecea, define con la derecha y con la zurda. Es un goleador enorme pero no te llena los ojos. Nunca vas a ver un gol de él arrancando en mitad de cancha limpiando a cuatro. El gol que le hace Messi al Getafe parecido al de Maradona a Inglaterra yo no sé si Cristiano lo puede hacer”. El fútbol no es una ciencia exacta y eso es uno de sus mayores atractivos.