Moria Casán destrozó a Flor Torrente en su debut en el Cantando 2020

Flor Torrente debutó en la pista del Cantando 2020 con una canción muy difícil junto a Michel Hersch. La actriz eligió empezar en el certamen bien arriba con «Shallow», el tema que Lady Gaga y Bradley Cooper popularizaron tras el estreno de A Star is Born. La pareja deslumbró con su belleza pero no pudo evitar recibir fuertes críticas por su interpretación. Sobre todo de parte de Moria Casán, quien lanzó munición gruesa contra los participantes.

Antes de comenzar su análisis, la diva ya empezó cruzada por una cuestión de la producción. “Yo le pediría a las chicas que traen el agua que esperen a que los participantes tomen porque si no lo tienen que dejar en el piso y se pueden quebrar la cintura. Además, cada vez que les damos una devolución se dan vuelta para agarrar al agua y toman, me da como una falta de respeto y como que me van a eructar”, lanzó sin vueltas.

Luego, si arrancó con una crítica totalmente tajante para Flor Torrente. “Me hizo mal todo, no me gustó nada. Lo único que entendí del inglés es Shallow. No se entendió demasiado el idioma”, remarcó Moria. “Sería bueno que se ponga una traducción en español, subtítulos para que la gente entienda. A mí no me molesta para nada el inglés, es un idioma muy dulce. Pero en este caso, a mí no me convenció nada. Faltó calentura, pasión y verdad”, cerró su devolución con el voto secreto.

Por su parte, Pepito Cibrián se centró en la floja elección de vestuario de Hersch. «Bajaste las escaleras como una vedette, pero creo que el vestido te complicó los movimientos. Como no hablo inglés, no sé qué fue lo dijeron. No me movilizó. La pronunciación no me pareció perfecta; no entendí cómo pronunciaban. Esos zapatos que tiene Michel no se los puede poner, no tiene nada que ver con el resto del vestuario», marcó el director teatral, quien punteó a la pareja con un 7.

«Cuando se elige una canción tan conocida que emociona tanto, hay que superarla o igualarla. No me pasó. Estuvo correcto, pero esperaba sentir una emoción que no llegó», sumó Karina La Princesita, quien se adhiero a la puntuación de Cibrián. Por su parte, Nacha Guevara destacó el atrevimiento de elegir una canción de una «artista extraordinaria» como Lady Gaga. «Como debut, estuvo muy bien», dijo la jurado que le colocó un 8 a Flor Torrente.