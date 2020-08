¡Ni se percató de que la estaban filmando! Adabel Guerrero emitió un fuerte insulto contra Nacha Guevara

Tremendo ida y vuelta se vivió en el «Cantando por un sueño» entre Nacha Guevara y Adabel Guerrero dentro de lo que fue un martes muy caliente en el certamen. Lo cierto es que quien juzga a los participantes se encargó de mostrar su malestar con lo que notó al ver que hubo más baile que canto y que lo que se expuso en pista fue algo más del montón. Esto indignó a la vedette, que luego la siguió y muy fuerte contra la figura nacional.

Lo peor pasó después porque las cámaras de «Los ángeles de la mañana» captaron el momento en que la modelo insultó a la integrante del jurado. “¡Qué forra Nacha! ¡La recon…!”, dijo sin tapujos. Pero después amplió en ese momento ante el micrófono presente de Maite Peñoñori. “Me voy enojada porque me parece totalmente injusto. Me parece una estupidez enorme lo que plantearon, como que no les gustaron los bailarines, el vestuario… Dale, todo bien. Hace años que estoy acá. Me parece berreta la devolución”, lanzó sin filtro.

Posteriormente, Adabel Guerrero aclaró en el programa del miércoles su exabrupto contra Nacha Guevara. “Yo soy así, hablo así… Perdí el ritmo de saber que me tengo que callar la boca porque hay cámaras por detrás. Yo respeto muchísimo a Nacha como artista. Estoy angustiada. Estuve a punto de renunciar con la pavada que dijo de que no le gustaban los bailarines atrás”, disparó.

La defensa de Adabel Guerrero tras la devolución de Nacha Guevara

Ante la insistencia de que vio siempre lo mismo, hubo un momento de descargo de la competidora. «No tiene que ver con nosotros. (…) Como que vos decís que viene repitiendo y tenemos la mala suerte de que cantamos el último día», se defendió la participante. «Pero no solo venís repitiendo sino que parece que hace 10 años que venís repitiendo. Eso también dice algo. ¡Arriesgate un poco más, mami», le contestó la cantante. El hecho de que hayan repetido la canción que interpretaron en una edición anterior del Cantando le jugó en contra a la modelo. Pero solamente con la famosa artista.

Por su parte, el resto del jurado aseguró que no le prestó ninguna atención a los detalles mencionados por Nacha Guevara. Lejos del 4 que le dejó la primera devolución, tanto Karina La Princesita, como Pepito Cibrián le dejaron un 8 a Adabel Guerrero y a Leandro Bassano. Por su parte, Moria se quedó con mucha bronca tras su cruce con Laurita Fernández y decidió no darle una devolución a los participantes.