¿Por qué? La razón que llevó a Karina La Princesita a no mencionar el nombre de Gianinna Maradona

Después de casi tres años de matrimonio entre 2009 y 2012, Gianinna Maradona y Sergio Agüero le pusieron fin a una relación que tuvo consigo el nacimiento de Benjamín, uno de los nietos que Diego Armando está gustoso de compartir. Pero lo que siguió en la vida del futbolista del Manchester City fue un romance que supo llevar a cabo con Karina La Princesita, algo que puso tenso a las hoy exnovias del Kun en su momento, por ejemplo, discutiendo en Twitter hace cuatro años.

Ahora la realidad de ambas es totalmente diferente. Si bien está soltera, la segunda hija del matrimonio que el «10» conformó con Claudia Villafañe se mantiene en la correspondiente educación del pequeño mientras que la cantante de cumbia es jurado del «Cantando por un sueño». Justamente esta última charló con Ángel de Brito en «Los ángeles de la mañana» y recordó cómo fue su etapa conociendo a la familia de la exesposa de su exnovio.

Primero que nada, Karina La Princesita desmintió que el entrenador de Gimnasia de La Plata haya intentado acercarse hacia ella y en su narración comentó por qué no la llama a Gianinna Maradona por su nombre. “No pasó nada con Diego. No me tiró los perros, ‘remil’ correcto. Me llamó Claudia. Yo no manejaba los shows, pero como eran ellos… Y terminé hablando con la hija de Claudia. No la nombro por respeto porque después piensa que uno se cuelga, y la verdad es que me da lo mismo”, disparó.

Karina La Princesita y su opinión de su antigua pelea con Gianinna Maradona

Luego, la expareja de El Polaco mencionó qué destacó de lo que había sido su entrecruce tuitero contra la ex del delantero de Manchester City. “Yo creo que siempre fui muy respetuosa de los dolores de los demás, o de los que estén pasando. Jamás me vieron subiendo una foto para provocar ni diciendo nada extraño. Es más, quedé como agrandada y creída por tener un perfil bajo. Yo no hablaba porque no quería líos con nadie”, manifestó.

Por último, Karina La Princesita confesó que siempre mantuvo su distancia sabiendo el grado de importancia del grupo familiar con el que supo tener contacto. “Son personas que están muy expuestas y tuve respeto, tanto para con quien estaba conmigo en ese momento, como para ellos”, indicó. A lo último, le preguntaron si pensaba que el respeto entre Gianinna Maradona era mutuo, a lo que contestó: “Ni sé, pero me da lo mismo. Uno se queda con tranquilidad”.