¿Se demora el regreso? Telefe duda sobre la vuelta de Andy Kusnetzoff a PH: podemos hablar

Tras superar el coronavirus, Andy Kusnetzoff está al frente de su ciclo radial Perros de la Calle desde este último lunes. Todo parecía indicar que volvería a ponerse al frente de PH: podemos hablar a partir de esta semana. Pero las autoridades de Telefe afirmaron que el conductor aún no está preparado para conducir el programa. Esto se da a pesar de que el famoso periodista está retomando su rutina paulatinamente.

Por su parte, desde la productora Kuarzo aún no hay respuesta para la fecha de regreso de Andy a la televisión. “Esta semana seguro que no saldrá -afirmaron-. Veremos si será el sábado 15 o el 22 de este mes. Pero todavía no hay una fecha concreta para la vuelta de Kusnetzoff”, revelaron. Mientras tanto, ya están algunos invitados posibles para el regreso del programa, que compite mano a mano en el prime time del sábado con Juana Viale y La noche de Mirtha.

El programa de Andy dura 4 horas en la radio, pero al sentirse él aún algo cansado, él sólo conduce la mitad del programa. “Aún no está listo para hacer PH: podemos hablar», reveló una fuente cercana al popular conductor. «Él prefiere sentirse bien y fuerte, y así evitar cualquier recaída. Tal vez termine volviendo directamente en septiembre, pero por el momento maneja el sábado 22 como la fecha más probable”.

El pasado 8 de julio, Andy Kusnetzoff estuvo al frente de la edición de PH junto a Flor Vigna, Christophe Krywonis, Benito Fernández y Romina Malaspina. Todos recibieron el llamado del conductor antes de que la noticia de que su test positivo saliera en los medios. Todos destacaron la actitud del animador y se hicieron los hisopados correspondientes. Para alegría de Andy y su productora, todos dieron negativo.

La internación del famoso conductor se complicó a causa de una neumonía. Sin embargo, él pudo salir adelante y a finales de julio dio la gran noticia de que había vuelto a casa para estar con su familia. De a poco, Andy y el mundo vuelven a la rutina diaria a pesar de que los números de la pandemia en nuestro país no son para nada alentadores. Más de 4 mil argentinos murieron a causa de complicaciones causadas por el COVID-19.