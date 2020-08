Barcelona no tiene paz: Arthur sigue en Brasil y se niega a volver para jugar la Champions

El todavía jugador del Barcelona Arthur Melo se declaró en rebeldía y no se presentó en las instalaciones del club para pasar un test de coronavirus antes del regreso a los entrenamientos de este martes para empezar a prepararse de cara a la Champions League.

Según reveló el diario ‘Sport‘ y confirmaron varios medios, el club blaugrana podría abrir un expediente al jugador, que se irá a la Juventus en un truque que llevará a Miralem Pjanic al Barça, pues éste debía presentarse este lunes tras las vacaciones.

En la operación de traspaso de Arthur a la Juventus, se contemplaba que el centrocampista brasileño sería jugador blaugrana a todos los efectos hasta el final de todas las competiciones, por lo que esta indisciplina podría tener consecuencias económicas y deportivas para el brasileño, a quien no se lo ha visto por la Ciudad Deportiva.

Los blaugranas empiezan el sábado 8 de agosto su regreso a la Liga de Campeones, con el partido de vuelta de los octavos de final ante el Napoli, en el Camp Nou, con un 1-1 de la ida en San Paolo.

A tenor de la información del diario catalán, Arthur Melo se habría negado a regresar a Barcelona con el deseo de romper ya el contrato que vincula a ambas partes aunque estaba contemplado que seguiría en el club hasta el final de su participación en el torneo continental. Desde el entorno del futbolista aseguran que se siente menospreciado y “se trata de una cuestión de dignidad” porque desde que se selló su traspaso al fútbol italiano Quique Setién casi no lo tuvo en cuenta en el tramo final de La Liga.

Desde Barcelona no admiten la actitud del brasileño y hasta sospechan que no quiere arriesgarse a una posible lesión: “Nos comunicó que no venía, que se quedaba en Brasil y le recordamos que no tenía permiso y que tenía que incorporarse inmediatamente. Si no vuelve, se le abrirá un expediente disciplinario”. le respondieron desde el club.

Fuente: DPA