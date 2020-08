Brenda Asnicar expresó toda su bronca contra quienes criticaron su cuerpo en las redes

En las últimas horas, Brenda Asnicar había lanzado un video promocional para su show vía streaming. En la grabación con la que acompañó el mensaje, ella lucía un top y mostraba su cintura marcada frente a la cámara. Ante esta situación, el concierto online que prepara la cantante quedó en segundo plano y los comentarios del posteo se desviaron hacía el cuerpo de la joven artista.

“¡Estás puro hueso!”, “Te veo muy flaca, ¿estás enferma?”, “Demasiado delgada… estabas mejor antes”, “¿Por qué estás tan flaca?”, “Esto no está bien”, “Es preocupante que estés tan flaca”, fueron algunos de las respuestas que recibió. Más allá de que otros usuarios destacaron toda su belleza, Asnicar eligió responderles a quienes cuestionaron su cuerpo con un video que publicó en sus historias de Instagram.

“Muchas gracias por los mensajes hermosos que me defiende de las estupideces que dice la gente de mí. No puedo creer que esta sociedad siga opinando así del cuerpo, que las mujeres hablen así de las mujeres. Quieranse más. Yo me amo”, aseguró Brenda Asnicar. “Me siento tan triste que en vez de pensar en mi arte piensen en mi cuerpo. Y no se preocupan si la otra persona sufre al leer esos comentarios”.

“Yo no me voy avergonzar por subir una foto de mi cuerpo. Yo me amo. A mí solo me importa lo que me dice mi familia, que me quiere y me cuida”, completó de manera contundente la artista. Por su parte, el verborrágico Duki, también tuvo algo que decir al respecto. “¿Qué mierda le pasa a la gente?”, arrancó el trapero. ”Que no les importe nada los que hablan mal de ustedes, de su cuerpo, de su forma de ser, de su persona. Y si van a cambiarlo, háganlo porque ustedes quieren, no porque digan los demás, así de simple loco”.

“Dejemos de analizar a las mujeres porque esto se lo hacen a ellas, no tanto a los hombres. Dejemos de querer fomentar cuál tiene que ser la imagen perfecta, cómo se tiene que ver la mujer para ser linda”, finalizó con su estilo el joven de 24 años que hoy es pareja de la aclamada actriz. La protagonista de Patito Feo ya había sufrido anteriormente este tipo de comentarios en 2018 tras subir una foto en bikini y tuvo una reacción similar a esta.