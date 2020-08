¡Duro! Jorge Rial salió al cruce de Brenda Asnicar tras su descarga contra los que criticaron su cuerpo

Todo comenzó con una promoción de espectáculo pero se transformó en una terrible polémica en torno a su cuerpo. Brenda Asnicar describió el musical que va a desarrollar de manera online desde Instagram pero el público se orientó en su porte corporal, denunciando una demasiada flaqueza de su parte. La actriz contestó ello con un fuerte y sentido descargo en el que Jorge Rial luego se encargó de discutir y criticar.

“Muchas gracias por los mensajes hermosos que me defiende de las estupideces que dice la gente de mí. No puedo creer que esta sociedad siga opinando así del cuerpo, que las mujeres hablen así de las mujeres. Quieranse más. Yo me amo”, aseguró la exintegrante de «Patito feo». “Me siento tan triste que en vez de pensar en mi arte piensen en mi cuerpo. Y no se preocupan si la otra persona sufre al leer esos comentarios”, añadió entre otras declaraciones.

Ante lo que manifestó, el que salió al cruce de Brenda Asnicar fue el conductor Jorge Rial. «¿Puedo decir algo? Habla de un show, de la creatividad, ¿pero qué tiene que ver la imagen con lo que vende? No lo entiendo de verdad, porque ella muestra su cuerpo y lo que vende es otra cosa. Si vendés un recital, vendeme una parte del video. Ella está haciendo foco en su cuerpo, al pedo. Aclaro que las críticas están mal. Estoy en contra a las críticas por el cuerpo», lanzó.

La crítica de Jorge Rial a Brenda Asnicar

Posteriormente, el líder de «Intrusos» dejó bien en claro su postura en cuanto a lo que le pasó a la reconocida artista y las discusiones en torno a su cuerpo. «Yo cuando abro Instagram no le pongo sonido a nada y si leo eso, digo: ‘¿Qué tiene que ver?’. Y otra cosa, si jugás en las redes, sabés cuáles son las reglas. Si vos querés estar en las redes para que te elogien nada más, quedate en tu casa», disparó.

Por último, Jorge Rial criticó otro detalle en cuanto a todo lo que colocó Brenda Asnicar. «Y Brenda pone la palabra ‘suicidio’ en ese contexto. Si no lo sabe hay muchos chicos que lamentablemente… El bullying los llevan a tomar medidas extremas y muchos mueren por enfermedades alimenticias. Creo que hay que tener responsabilidad del otro lado a la hora de contestar. ‘¿Qué quieren, que me suicide?’, como si la estuvieran llevando a eso», sentenció.