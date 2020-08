“Esa gente que se aprovecha…”: ¡Terribles posteos de Nicole Neumann contra Fabián Cubero

Todo lo que rodea a Nicole Neumann en este momento es algo que se habla en los programas de espectáculos. Lo cierto es que la exmodelo, en la novedad más reciente, dio positivo por coronavirus en lo que ella responsabiliza a su empleada doméstica como el principal foco de contagio. Pero fuera de ello, lo que indignó a la panelista de «Nosotros a la mañana» fue que su exesposo Fabián Cubero o su novia, Mica Viciconte, hayan viralizado y deslizado la información a la prensa.

Esto se dio a notar en lo que fueron unas recientes declaraciones que se encargó de hacer mediante frases indirectas contra el «Poroto» en la cual le dejó bien en claro el odio que mantiene por lo antes mencionado y desde lo que fue su separación en 2017. Desde su cuenta de Instagram la Top arremetió sin piedad contra el padre de Indiana, Allegra y Sienna y esto es una lucha y un conflicto que nunca parece acabar.

Nicole Neumann tuvo su punto de partida de descargas contra Fabián Cubero de esta forma. «¡¡Esa gente que aprovecha la debilidad/enfermedad de otro para tirar tierra… es la que demuestra la ‘calidad’ de personas que son!! (y la envidia, resentimiento y pobreza de corazón). Más sobre mentiras (y sobre alguien que NO CONOCEN). Son la mediocridad humana, sin vida, son los soretes que hacen de este mundo uno tan cruel y lastimoso», disparó de entrada.

Los «misiles» teledirigidos de Nicole Neumann a Fabián Cubero

Luego, en el medio cayó Viciconte en sus picantes dichos. «¡¡Les mando mucha luz y amor para sanar sus almas y corazones!! (si pueden, terapia ayuda)», lanzó mandándolos al psicólogo. Como si fuera poco también sumó dejando en claro que nunca podrán tener una buena relación: «La mie… se alimenta de la mie… y salpica mie…. Así es. Dios los cría… y ellos se amontonan. ¡¡Por suerte hace rato que elijo rodearme de gente de gran corazón, buena energía y que suma siempre!!”, soltó con mucha furia.

Por último, Nicole Neumann fue un poco más al hueso con una imagen que capturó de las redes sociales y la cual, además de hacer mención a Fabián Cubero lo comparó con algo muy sensible como lo es la actual pandemia. «Que no te dé miedo el virus, agarraste cosas peores y les decías ‘mi amor’» sentenció junto a un gif de risas. Aún el exjugador de fútbol que vistió la camiseta de Vélez no habló respecto a su exesposa, ¿lo hará tras estas publicaciones?