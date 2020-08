Karina La Princesita habló de su supuesto romance con Diego Maradona

Karina La Princesita y Gianinna Maradona vivieron varios encontronazos mediáticos durante los últimos años. El primero de los motivos tiene nombre y apellido: Sergio Agüero. La artista inició un romance con el futbolista a finales de 2013, cuando el Kun se estaba separando de la segunda hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe. Esto fue motivo sufiente para un fuerte cruce y un fuerte intercambio de tuits.

El otro punto tiene que ver con una fiesta que realizó Maradona y en el que Karina fue convocada para brindar un show. La misma se realizó en julio de 2013. Esa noche volvió a la mente de la jurado del Cantando 2020 en Los Ángeles de la mañana. “A mí lo que me molesta es que en ese momento se afirmó algo, y después eso queda ahí, dando vueltas. La gente tal vez se olvida, pero yo no, eso queda”, comenzó con su descargo en LAM.

“Me acuerdo que me llamó Claudia, después hablé con una tal Cecilia. Yo no manejaba los shows, pero desde la oficina de representación me dijeron que querían hablar conmigo, y bueno, como eran ellos, los atendí y terminé hablando con…bueno, con la hija de Claudia…”. En ese momento Ángel de Brito la interrumpió: “¿Gianinna?”. “Si, ella. Por respeto no la nombro porque después dicen que una se cuelga, y la verdad que…me da lo mismo”.

“Ella me dice: ‘Mirá, queremos que cantes, viene Diego, a él le encanta tu música, está enamorado de vos’, eso lo entendí como que estaba enamorado de mi música”, recordo Karina La Princesita. El llamado era para pedir un presupuesto, pero ellos decidieron no cobrar por sus servicios. “No quise cobrar porque para mí era Tinelli, Susana, Maradona, era como un regalo para mí. También me pasó con Messi, que no cobré, pero porque yo no quise”.

“Fue todo muy normal, hice una canción para los enamorados, no tenía idea si estaba con Claudia o no, quise ser respetuosa. Él (Diego) se comportó muy bien, nada que decir. No me tiró los perros. Fue muy correcto en su trato”, rememoró, a pesar de que Gianinna habló de un romance entre ella y su padre. El rumor fue muy fuerte. Tanto que llegó a Inglaterra cuando Agüero fichó con el City. En ese momento, la prensa británica aseguraba que le había «robado» la novia a su ex suegro.