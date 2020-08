¡La “One” lanzó toda su lengua karateca! Moria Casán arremetió contra Jorge Rial con unos picantes tweets

Prendió la mecha y explotó. Después de mucho tiempo sin salir a contestar o aunque sea contraatacar, sabiendo de los fuertes datos que había manifestado la otra persona, Jorge Rial le tiró un palito a Moria Casán tras lo que había sido el turbulento martes que la exconductora de «Incorrectas» protagonizó en el «Cantando por un sueño» en donde casi renuncia a su puesto de jurado. Pero como el padre de Morena le dedicó un tweet, la famosa no quiso quedarse para nada en silencio y lanzó toda su lengua karateca.

«¿Acá es la cola para el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)? Buen miércoles para todos», había indicado duramente el líder de «Intrusos» habiendo alcanzando una mezcla entre aprobación y enojo por dicho posteo. Pero la «One» no se calló y le contestó al instante. «Es la cola para recibir comisión de sobres que me corresponden que recibió un animador vespertino decadente y mercenario que está en la tele gracias a mí y que nunca me hizo un regalo. Así que gustoza espero este 16 de Agosto recibir regalito de cumple. kissessssssss», escribió.

No se conformó Moria Casán con aquella respuesta que brindó ya que ella misma dio por abierto el segundo round de la semana. En este caso, hizo captura de la publicación de Jorge Rial donde mostró que era el mejor rating del canal en cuanto a la programación del martes y le salió al cruce. “Esto ya no es ni aftalinado jaaa ¡¡¡es ARCAICO!!! Siglo XXI y festejar esto en época de Covid 19, en pleno 2020 es volver a la papa con la antena. S.Papa.S. Socorroooooooooo”, disparó.

Filosos tweets de Moria Casán contra Jorge Rial

Pero no quedó allí porque la actriz citó la noticia donde le había contestado a la referencia que el conductor le hizo y siguió duramente. “No seas misógino ni homofóbico con un puto/a hermafrodita como yo, byeeee saludos de M C A by Teleworld. Qué mala gente, llamar así a un ético te fuiste a vivir al segundo subsuelo de CHACARITA y tuviste que volver a chisme garbage de la forrándula que gracias a eso seguís dando lástima byeeee. ¡¡¡No seas rata, mandame un regalito para my birthday!!!”, lanzó.

Por último, Moria Casán le aplicó una «fulminante» a Jorge Rial a la hora de hacerle recordar el momento en que la mencionada ocupó su lugar durante varios programas mientras el comunicador no solamente solucionó un tema familiar, sino también una inesperada revelación respecto a algo laboral. “En cuanto a que me caigo de no sé de donde jaa. Por eso me llamaron para reemplazarte a vos cuando no te resultó lo de Telemundo donde se te conoce con el nombre de ‘rata’”, selló.