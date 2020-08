Las redes anunciaron la falsa muerte de Iván de Pineda y estallaron los memes

Tal como lo anunció durante varias emisiones de Pasapalabra, Iván de Pineda no usa redes sociales. Por lo cual, fue un blanco fácil para algunos usuarios aburridos de Twitter. Desde la red social del pajarito, se difundió la falsa noticia de que el conductor había fallecido. Algunos se alarmaron por la tardanza en la respuesta desde el entorno del animador, que se encuentra en perfecto estado de salud. Luego, los memes y la creatividad de los internautas voló con tranquilidad.

Alejado de la televisión desde el comienzo de la cuarentena, el modelo masculino se convirtió en tendencia con poco y nada. Desde entonces, varios usuarios han compartido fotos de su época de mayor fama en las pasarelas durante la década del noventa. Incluso, algunos aprovecharon para pedir que su programa vespertino vuelva al aire en lugar de Mamushka, el show de Mariana Fabbiani que no ha logrado conquistar a las audiencias.

Con la noticia desmentida, muchos salieron a defender las cualidades de Iván de Pineda en las redes. Como no podía ser de otra manera, otros se colgaron de la broma y arrancaron los memes. Algunos de los más aceptados tienen que ver con su gran parecido con Louis Hoffman, el actor alemán protagonista de la aclamada serie Dark. En la serie de Netflix, el joven interpreta a Jonas, un dramático viajero en el tiempo.

«Tengo una teoría y es que Louis Hofmann no existe. Sino que es Iván de Pineda joven que convive al mismo tiempo con su yo futuro en la misma linea temporal solo que uno está en Argentina y el otro en Alemania», aventuró un usuario jugando con la trama de la popular producción del gigante del streaming. Otros expresaron su bronca acerca de jugar con noticias de este estilo con un personaje tan querido por los argentinos.

«Si Iván de Pineda tiene millones de fans, yo soy uno de ellos. Si Iván de Pineda tiene 10 fans, yo soy uno de ellos. Si Iván de Pineda no tiene fans, eso significa que ya no estoy en la tierra. Si el mundo está en contra de Iván de Pineda, entonces yo estoy en contra del mundo», escribió otro tuitero para demostrar un poco del amor que sienten las redes por, curiosamente, un famoso que no las usa.

