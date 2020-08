“Le diría que no lo haga…”: Natalia Oreiro contó de qué publicidad se arrepintió de haber participado

Natalia Oreiro es una de las figuras que brilló y brilla tanto en los países del Río de la Plata como también en el extranjero, donde sus vivencias en Rusia la hicieron convertirse en la sudamericana más famosa del país, hasta por encima de estandartes políticos según mencionaron algunos habitantes de allí. La actriz presentó el estreno del documental de Netflix «Nasha Natasha», en el cual muestra la gran dimensión que tomó su figura por ese costado del mundo como también en República Checa, Polonia e Israel.

Pero en lo que fue su entrevista hacia Teleshow, Natalia recordó la publicidad de tampones que la convirtió en famosa a los apenas 12 años de vida que tenía en ese entonces, donde se destacó mucho el cuerpo que presentó para el mismo. Aunque esta rememoración no fue de la mejor manera cuando le preguntaron qué es lo que le diría a la joven de aquel momento. “Le diría que no lo haga porque creo que hoy ese tipo de publicidad no colaboran con las mujeres. Yo tenía 12 años y estuve una semana sin ir al liceo porque, cuando yo hice la publicidad, no sabía que me estaban haciendo un primer plano de la cola”, disparó.

Luego, Natalia Oreiro comentó cómo se siente en cuanto a la exposición de su cuerpo en esta etapa adulta y madura de su vida. “Yo no tengo ningún problema con mi cuerpo, lo he expuesto laboralmente. Soy realmente muy desprejuiciada. En ese momento se vio como algo simpático, a mí me abrió muchas puertas, de hecho llegué a la Argentina por esa publicidad. Fue mi primer trabajo profesional por el que me pagaron”, aseveró.

El cariño de Natalia Oreiro hacia Rusia

Además, la esposa del cantante Ricardo Mollo destacó la figura de su padre para lo que fue su lanzamiento en la pantalla chica. «Yo en la escuela participaba de todos los actos escolares. Pero a los 12 años ví un aviso en el diario en el que pedían niños para trabajar en televisión. Entonces se lo llevé a mi mamá y me dijo: ‘¡Salí de acá!’ y ahí fue que le dije ‘Yo un día voy a salir en los diarios’ y me respondió: ‘Sí, claro vas a salir en los diarios’. El que sí me escuchó y me llevó fue mi papá. De hecho él fue quien me acompañaba a las clases de teatro. Él también fue el que convenció a mi mamá de dejarme ir a Buenos Aires a los 16 años, porque ella no quería saber nada…», sostuvo.

Por último, la también cantante Natalia Oreiro se refirió a su vínculo amoroso con el país ruso. «La idea que se tiene de ellos es que son gente muy distantes por el clima y no es así. Hay algo de la calidez de ellos que, si conocen a la persona y establecen vínculo, son extremadamente abiertos y cariñosos y a mí eso me llamó mucho la atención. Me encontré con chicas de mi edad que me hablaban en español, que habían aprendido el idioma para comunicarse conmigo. El vínculo es más bien emocional y se forjó a lo largo de estos 20 años», concluyó.