Natalia Oreiro confesó estar arrepentida de un trabajo que protagonizó de joven

En medio de la promoción de su documental para Netflix, “Nasha Natasha”, Natalia Oreiro dio un raid de notas de promoción. El documental muestra cómo fue una de sus giras más importantes por Rusia, donde la actriz uruguaya es una mega figurada adorada por todo el público.

Sin embargo, antes de su llegada a conquistar al público mundial, Oreiro comenzó de a poco sumando distintos trabajos pequeños, incluso fue paquita del ciclo de Xuxa.

Pero, hubo una de las tareas que le tocó realizar de la que se arrepiente. Se trata de un comercial para una marca de tampones femeninos que date de 1993.

“Le diría ( a la Natalia de ese entonces) que no lo haga porque creo que hoy ese tipo de publicidad no colaboran con las mujeres”, reconoció al sitio Teleshow. “Tenía 12 años y estuve una semana sin ir al liceo porque, cuando yo hice la publicidad, no sabía que me estaban haciendo un primer plano de la cola. Yo no tengo ningún problema con mi cuerpo, lo he expuesto laboralmente. Soy realmente muy desprejuiciada”, dijo sobre la vergüenza que le causó.

“En ese momento se vio como algo simpático, a mí me abrió muchas puertas, de hecho llegué a la Argentina por esa publicidad. Fue mi primer trabajo profesional por el que me pagaron”, contó y agregó que con esa plata viajó de vacaciones a nuestro país por primera vez.