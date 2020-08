¡Perlita! Netflix publica un particular “diccionario” para fanáticos del streaming

Si sos nuevo en el mundo del streaming o simplemente te limitás a utilizar los servicios básicos de cada plataforma, tenemos una noticia para vos. Netflix publicó un diccionario para que te conviertas en un experto.

La Real Academia del Streaming es una guía sencilla con los trucos, títulos y todo lo que necesitas saber para conocer más del gigante de streaming.

Ahora sí, de la A a la Z, el diccionario que acaba de publicar Netflix.

Añadir a tu lista – Es como la lista de pendientes, pero esta se disfruta. 2. (Uso en Netflix.) Cuando encuentres un título que te parece interesante para ver después, sólo agregalo a “Mi Lista” y estará esperándote para la próxima.

Borrar Historial – Todos tenemos placeres culposos y algunos preferimos mantenerlos en secreto, se entiende. Podés eliminar títulos fácilmente de tu historial para que no aparezcan en tu perfil y no afecten tus recomendaciones.

CheNetflix – La cuenta oficial de Twitter de Argentina en la que vas a encontrar recomendaciones, anuncios importantes y alguien con quién hablar a las 4 de la mañana cuando estás ansioso por el estreno de esa serie que vas a terminar en un día.

Descargas – ¿Sin internet o datos? No hay problema. Podés descargar tus títulos favoritos para llevarlos con vos de viaje cuando no tengas acceso a internet o cuando se acabe tu plan de datos del mes.

Empanadas – La clásica comida argentina, gran protagonista de reuniones familiares y amigos, pero también la típica comida al paso que nunca falla. Si todavía te quedan dudas, las podés ver en el primer capítulo de Street Food: Latinoamérica.

Familia – Netflix cuenta con hasta 5 perfiles, uno para cada miembro de la familia – siempre es mejor compartir tus series favoritas, pero no tu perfil. 2. La mejor compañía para ver Netflix. Hay algo de lo que todos van a poder disfrutar.

Global – Con Netflix tenés acceso a series, películas y documentales de todas partes del mundo y en todas partes del mundo.

Helsinki – Personaje de La casa de papel interpretado por Darko Peric quien ya está grabando la 5 temporada.

Inspirado en vos – Nuestras historias están inspiradas en gente real y en el mundo en el que vivimos.

Joya – Cuando descubrís un título increíble en Netflix, del cual nunca habías escuchado antes y corrés para contarle a tus amigos.

Klaus- 1. Uno de nuestros hermanos favoritos de The Umbrella Academy. Segunda temporada ya disponible. 2. Una película navideña y conmovedora del director Sergio Pablos, nominada al Premio de la Academia por Mejor Largometraje Animado en el 2019.

Local – No hace referencia a cuando Carlitos Tevez jugaba en Fuerte Apache o cuando Ferroviarios FC juega en su cancha, sino que en Netflix podés encontrar historias locales en películas, series y documentales filmados en Argentina. Descubrí Argentina en títulos como Street Food: Latinoamérica, Apache, Puerta 7, La Corazonada, Fangio, el hombre que domó a las máquinas y Casi Feliz.

Maratonear – Cuando simplemente no podés parar de ver (o terminar una serie entera) desde el momento que te sentas.

Netflix – Es el servicio de entretenimiento por streaming favorito en el mundo. Más de 193 millones de personas disfrutan de una variedad de series, documentales, y películas de diferentes géneros e idiomas. Con Netflix podés ver lo que quieras, cuando quieras y en cualquier pantalla conectada a Internet.

Omitir intro – Función dentro de Netflix en la cual al dar click en el botón “Omitir Intro” al ver una serie, podés saltar la secuencia de créditos de entrada. 2. (Uso en cultura popular.) Cuando le dices a alguien que vaya al grano y no dé tantas vueltas. (Ejemplo de uso.) “¡Ay, dale! Omitir intro ¿Qué pasa?”.

Porque viste – Una fila dentro de Netflix que te ayuda a encontrar series y películas basándose en lo que viste recientemente.

Quién está viendo – La primera pregunta que necesitas responder a Netflix. Seleccionás tu perfil y entrás para ver un mundo de entretenimiento sugerido por tus gustos.

Recomendaciones – Lo que recibís después de crear tu propio perfil en Netflix, basándose en lo que estés viendo. 2. Estas recomendaciones serán cada vez mejores a medida que se vayan conociendo.

Spoiler – Dícese de la acción de contarle detalles clave o el final de una serie o película a una persona que no ha terminado de verla. 2. Una falta de respeto (dentro de 7 días después del lanzamiento del contenido).

The Umbrella Academy – La serie que esperaste durante meses y que maratoneaste y terminaste en un sólo día.

Uno más – Promesa (muchas veces falsa) de que solo vas a ver un episodio más. (Ejemplo de uso.) “Ya es la 1:00 AM, sólo uno más y ya me voy a dormir”.

Volvé a verlo – Una fila en Netflix que te invita a ver algo de nuevo. Porque siempre podés ver más de una vez tus shows y películas favoritas de Netflix. En especial aquellas que te vuelan la cabeza con un error en la matrix como Dark.

Will Byers – sɓuıɥ⊥ ɹǝɓuɐɹʇS. Peleando contra los Demogorgons desde 1983. Cuando Will desaparece, su familia, amigos y un jefe de policía deben pelear contra fuerzas sobrenaturales para traerlo de vuelta.

Xanthippe Voorhees – (Pron. Zan-ti-pi) Conocida por Unbreakable Kimmy Schmidt, Xanthippe es extremadamente berrinchuda, sarcástica y la amamos. A Kimmy no le cae bien. Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. The Reverend, una aventura interactiva, llegó a Netflix el 5 de agosto.

Yalitza Aparicio – Siendo una maestra de preescolar antes de dar su primera actuación en la vida, Yalitza se convirtió en una nominada por Mejor Actriz en La Academia gracias a su papel como Cleo en ROMA.

Zombies: Desde Kingdom (hecha en Corea), Reality Z (creada en Brasil), Cargo (Australia) y Black Summer (Canadá), tenemos una gran variedad y estilos de zombies de todas partes del mundo. Podríamos hacer un Miss Universo de zombies. ¿Nos ayudas a decidir cuál es el mejor?