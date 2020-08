Sorprendente elogio para Gallardo: “Está capacitado para dirigir al Real Madrid”

No hay dudas que Marcelo Gallardo está para dar el salto al fútbol europeo como entrenador, pero por el momento su cabeza está en River, donde el Muñeco se ha convertido en una leyenda. De todo el mundo llegan elogios para Napoleón y Vicente Del Bosque se animó a afirmar que el DT de 44 años está capacitado para dirigir, nada menos, que al Real Madrid.

“¿Si lo veo a Gallardo como entrenador del Real Madrid? Por qué no. Pero me imagino que sea cuando el Madrid necesite un entrenador. Está dirigiendo a un equipo en la Argentina y está haciéndolo bien. Seguro que tendrá capacidad para dirigir al Real Madrid. Creo que no tenemos fronteras y que venga alguien de afuera es muy positivo”, respondió Del Bosque, campeón del mundo con el seleccionado de España en 2010, en el programa “De Fútbol se habla así”, por DirecTV Sports.

El nombre de Gallardo suena en cada mercado, pero lo cierto es que está cómodo en River y aún tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2021. El último club que intentó seducir al Muñeco fue el Flamengo, que lo contactó para que sea el sucesor de Jorge Jesús.

“Gallardo me gusta como entrenador. Está en el top de técnicos para venir a dirigir a Europa”, agregó el histórico DT del Real Madrid, ganador de dos Champions League con el Merengue.

Entre otras declaraciones, Del Bosque opinó sobre el presente de Lionel Scaloni al mando de la Selección Argentina. “No tendrá la experiencia como entrenador, pero tiene conocimientos y muchos años de vestuario. Nadie le puede enseñar lo que es un vestuario a Scaloni. Si lo pusieron es porque es el mejor o el idóneo para ocupar ese puesto”, cerró el español.

FH