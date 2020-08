Susana Giménez emitió unas fuertes revelaciones de lo que fue su conversación con Mirtha Legrand: “Está un poco…”

Susana Giménez hizo una reaparición pública que no fue por el lado televisivo sino que lo ejerció en el plano de las redes sociales, donde más activa se encuentra desde que se instaló en La Mary para pasar lo que le queda de cuarentena. En este caso, dialogó por Instagram live con el cantante José «Puma» Rodríguez donde, entre tantos temas, se encargó de comentar la reciente charla que tuvo con Mirtha Legrand.

En primera instancia, la presentadora se refirió al estado anímico de la conductora de los almuerzos y las cenas de los sábados, dejando una fuerte revelación. “Está mejorando, está un poco triste. Este año ha sido un año feo para ella con la muerte de sus hermanos, pero bueno. De a poquito está saliendo. Nos hablamos por chat, y está muy muy triste. Sobre todo porque no puede trabajar. Ella nació para trabajar y ahora no puede y la tiene mal”, narró.

Luego, el «Puma» deseó que Mirtha Legrand no solo se pueda recuperar de la mejor manera, sino que también le gustaría entrevistarla por esa plataforma que utilizó el miércoles, a lo que Susana Giménez la deschavó con humor. “El tema es que ella es muy coqueta. Yo soy más bestia. Me pongo los anteojos y ya salí. Pero ella, si no tiene peinador o maquillador. El otro día estábamos hablando y me dijo ‘te dejo porque llega mi peinadora’. ¡Me encantó! Y le dije: ‘te amo’. Es divina”, contó entre risas.

Susana Giménez y los recuerdos de su situación sentimental

Después, SU se encargó de rememorar un poco todo lo que fue su etapa de romances y momentos de noviazgos, haciendo un balance general sin hacer hincapié en algún hombre especial en su vida. “Amé mucho, viví una vida maravillosa, pero me tocó esta parte de estar sola y la verdad es que me gusta mucho. No peleo con nadie, hago lo que quiero, apago el televisor a las 5 de la mañana, nadie me dice nada, estoy bien. Ya no me acuerdo cuando tuve mi último novio, pero ya hace un buen tiempo. Mejor sola que mal acompañada”, manifestó con sinceridad.

Pero en último lugar, Susana Giménez recordó la etapa donde estuvo junto a Mario, el padre de su hija Mecha Sarrabayrouse y el clic que hizo en su vida la correspondiente separación. “El día que me separé del papá de Mercedes, sabía que no iba a ser fácil. En esa época nadie se separaba, incluso nunca había trabajado, era muy chica. Hoy estoy convencida de que ser independiente marcó mi destino para siempre. Pero no fue fácil, la independencia te la da lo económico, y a muchas chicas les falta eso y bueno, no se separan”, selló.