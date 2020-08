Brenda Asnicar se mostró enfurecida con los medios luego de las críticas hacia su cuerpo

En las últimas horas, Brenda Asnicar había lanzado un video promocional para su show vía streaming. En la grabación con la que acompañó el mensaje, ella lucía un top y mostraba su cintura marcada frente a la cámara. Ante esta situación, el concierto online que prepara la cantante quedó en segundo plano y los comentarios del posteo se desviaron hacía el cuerpo de la joven artista. Los mismos destacaban su extrema delgadez.

En primera instancia, la intérprete respondió en sus historias de Instagram. “Muchas gracias por los mensajes hermosos que me defiende de las estupideces que dice la gente de mí. No puedo creer que esta sociedad siga opinando así del cuerpo, que las mujeres hablen así de las mujeres. Quieranse más. Yo me amo”, aseguró Brenda Asnicar. “Me siento tan triste que en vez de pensar en mi arte piensen en mi cuerpo. Y no se preocupan si la otra persona sufre al leer esos comentarios”.

Luego de lo que fue el tratamiento de la temática por parte de los medios de comunicación, la actriz de Patito Feo decidió hacer un nuevo descargo. Para ello, Asnicar compartió una imagen junto a su perro y una copa de vino para demostrar lo relajada que está ante las críticas. Para iniciar su descargo, ella explicó que tuvo que esquivar todo tipo de llamados y trató de evitar ver lo que se decía sobre ella en los medios.

«(…) en varios programas de televisión hablaron de mí. En especial, de mi aspecto físico, mi salud, mi intimidad, sin saber nada realmente. Donde especularon, infirieron, usándome para vender minutos de publicidad y sostener sus salarios ridículos donde es injustificable la ignorancia que manejan», disparó sin vueltas la actriz que fue apuntada por los haters luego de intentar promocionar su próximo show vía streaming.

«Mientras los medios se olvidan que yo también soy una persona que merece ser feliz y tener derechos a no ser abusada así, sintiéndome objeto de crítica por mostrar mi cuerpo tal cual es, sin tener tapujos, ni complejos», aseguró Brenda. «Yo estoy haciendo canciones, avanzando, emprendiendo y luchando en contra de todos aquellos que quieran disminuirme.. porque todas esas debilidades son mis fortalezas. QUE NADA TE DETENGA. Amate siempre».