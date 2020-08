Cantando 2020: el insólito puntaje que Moria Casán le puso a Lola Latorre y Lucas Spadafora

Cuando parte del jurado del Cantando 2020 admitió que regaló puntos durante la primera ronda, todos los ojos apuntaron a Lola Latorre. Junto a Lucas Spadafora, la hija de Diego y Yanina Latorre había desafinado tanto que inundó de memes las redes cuando cantó «Te quiero más», de Tini Stoessel. Sin embargo, la pareja no fue ni a la sentencia y fueron Melina Lezcano y Juan Pérsico los primeros en abandonar el certamen.

En su segunda presentación, Lola y Lucas se animaron a cantar «Fuiste tú», de Ricardo Arjona. La performance de los jóvenes, ambos de 19 años, no terminó nunca de agradarle a gran parte del jurado. Nacha Guevara y Pepito Cibrián coincidieron en que el tema y el vestuario no coincidían con la juventud y el espíritu de los participantes. Por ende, le ofrecieron puntajes bastante bajos a pesar de haber mejorado en la interpretación.

Nacha colocó un 5 en su tablero y les pidió que elijan algo más conectado a la «verdad de la pareja». Por su parte, Karina remarcó cómo quedaron al descubierto las fallas y les puso un 4. Pepito, dueño del voto secreto en esta segunda ronda, remarcó algo similar a lo de la experimentada actriz. «Parecían dos nenes de 10 años que son hermanitos. Él se puso la ropa del papá y ella de la mamá», disparó el director teatral.

Por su lado, Moria se enamoró de la presentación. No sin antes, darle rienda suelta a su lengua karateca. Justo después de la presentación de Lola Latorre, mamá Yanina lloró emocionado del orgullo que sentía por su hija. La One no lo dejó pasar y abrió su devolución con una nueva versión de una de sus históricas frases. «Cómo ha cambiado la nueva era, ahora el decorado habla», disparó contra la panelista de LAM.

Luego, la diva se mostró en desacuerdo con sus compañeros de estrado y exclamó irónicamente a los participantes que pidan perdón de rodillas por ser jóvenes. “Me encantaron y mirá el puntaje que les voy a poner. La madre y el decorado se calla”, lanzó la Casán. Pero su puntaje no aparecía en pantalla. Ella apretó varias veces y un -8 apareció en el tablero electrónico. «Están echados del Cantando», gritó Ángel de Brito entre las risas de todos los presentes. Luego, la jurado tuvo que decir en voz alta su 8 a causa de las fallas técnicas.