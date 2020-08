Cantando 2020: Moria Casán no tuvo piedad de Agustina Agazzani a la hora de darle su devolución

Agustina Agazzani y Facundo Mazzei dejaron todo en la pista en la primera noche de la segunda ronda del Cantando 2020. Sin embargo, Moria Casán no pareció disfrutar mucho de la interpretación de «Livin la vida loca», el emblemático tema de Ricky Martin. En un momento de la presentación, La One se tapó directamente los oídos e hizo un gesto de disgusto al escuchar los agudos en la voz de la modelo.

Las devoluciones empezaron, como ya es habitual, de la mano de Nacha Guevara. La experimentada artista le dejó un cuatro a la pareja y le pidió a Facu Mazzei administrar la gran cantidad de energía que despliega en el escenario. A su vez, señaló los momentos de desafinación por parte de Agazzani. Por su parte, Pepito Cibrián también vio cuestiones similares a lo señalado por Guevara.

El famoso director teatral les dejó ánimos y avizoró que la pareja mejorará si aprende a bajar la energía de sus presentaciones. El único hombre en el estrado es el dueño del voto secreto en esta ronda. Karina La Princesita contó que el show directamente no la convenció. Al igual que sus compañeros, la cantante remarcó que la polenta de Mazzei dejó expuesta a su pareja a la hora del canto.

Fiel a su estilo sin filtro, Moria Casán se animó a ser demasiado directa con Agustina Agazzani. «La otra vez te dijeron que te olvidaras del modelaje, ¿no? Hoy te olvidaste del modelaje, total… Porque no tuviste actitud», la demolió La One. «Pero no te fue a la garganta, te olvidaste del modelaje y de la garganta. Entonces, lo que sonó fue una cosa que… Me tuve que poner el barbijo en la oreja porque mis oídos no podían acreditar lo que estaban escuchando».

Además de los desacoples en la pareja y sus desafinaciones, Moria aseguró que le llamó la atención que Agustina no salvara su performance con su actitud. «¿Cómo vas a empezar apoyada en una puerta, sexy, mirando para abajo? Nena… ¡Lola, cola, sacá cintura! Livin’ la vida loca, mamita. ¿Cómo te parás antes de encontrarte con un chongo y decir que vas a vivir la vida loca? ¿Así?», puntualizó sin vueltas la diva y colocó un 5 en su pantalla.