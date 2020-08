Caruso Lombardi, otra vez contra la AFA: “No estamos en condiciones de volver”

Ricardo Caruso Lombardi criticó una vez más a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la decisión de retomar los entrenamientos a partir del próximo lunes y afirmó que “no estamos en condiciones de volver”, al tiempo que aseguró que la determinación se debe a la reanudación de la Copa Libertadores.

“Hacen falta dos meses para volver, el torneo debería empezar a fines de octubre. Se tienen que jugar las nueve fechas que hace falta en la Primera Nacional y suspender la Copa Argentina, hagamos las cosas normales de una vez. A los técnicos nunca nos hacen partícipes de esas reuniones”, manifestó el entrenador de Belgrano de Córdoba en declaraciones radiales.

Y continuó: “Si no fuera por la Copa Libertadores no arrancamos ni de casualidad, no estamos en condiciones de volver. Para mí largan porque la Conmebol aprieta, es un desastre, cada vez hay más casos“.

A su vez, el director técnico cuestionó que Tigre regrese a las prácticas antes que el resto de los equipos de la segunda categoría debido a que se encuentra involucrado en el certamen internacional.

“Está mal que Tigre vuelva antes, yo podría haber llevado al plantel de Belgrano al predio y sacaba ventaja, pero no lo hice”, se quejó el DT del elenco cordobés.

Fuente: NA