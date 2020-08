“Corchito” vive debajo de un puente y necesita la ayuda de todos

“Corchito” tiene 17 años y vive junto a su familia en una casilla debajo del puente de la autopista Tucumán-Famaillá, entre el barrio Señalero y el 130 Viviendas. La salud del joven no es la mejor, necesita electricidad para respirar bien a través de un concentrador de oxigeno.

Su mamá Norma, desesperada, pide ayuda porque si sigue sin oxígeno la mitad del día, puede morir.

“Estoy un poco triste, mal. Lo veo a mi hijo sin casa. Como estamos viviendo no es para mi hijo, estamos sin luz, sin agua, sin baño. Él es de alto riesgo y no lo puedo tener así. Yo quiero que el tenga una buena vida. Yo no estoy cobrando nada, estamos pasando una situación muy crítica, los vecinos nos ayudan”