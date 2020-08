¡Denunciaron a “Intrusos”! Rodrigo Lussich manifestó toda su bronca tras la queja recibida de la INADI

La sección humorística de «Los escandalones» que ofrece «Intrusos» con la presentación del carismático Rodrigo Lussich entró en una etapa de discusión por uno de sus característicos rankings. Estos, junto con Jorge Rial, sufrieron una denuncia ante el INADI por «discriminación y violencia hacia las personas mayores» por la sección denominada «ránking de famosos convertidos en señoras». Tras lo acontecido, justamente quien se encarga de poner la cara por el segmento salió a defenderse de las acusaciones.

Mirando a cámara y tras lo que habían sido las palabras previas de Jorge, el comunicador se protegió de las acusaciones recibidas. «Vos marcás la línea editorial de este programa, sos el dueño de este programa y uno como integrante acata. En este caso, teniendo en cuenta que salió de una sección mía, a mí me cuesta acatar, no por rebelde, pero pienso que estamos en el delgado límite de que nos digan lo que tenemos que decir. También yo me puedo sentir afectado por ver coartada mi libertad de expresión», disparó.

Luego, Rodrigo Lussich continuó con la defensa correspondiente sobre la dura acusación que sufrió «Intrusos«. «Estoy en todo mi derecho a contrademandar a toda la gente que me está señalando como discriminador o violento de género por hacer un chiste sobre famosos, no sobre viejos… Creo que hay una guachada grande y estamos en un punto en el que nuestra libertad de expresión está siendo amenazada», lanzó.

La defensa de Rodrigo Lussich ante la denuncia sufrida por la INADI

Posteriormente, el periodista amplió su descargo en donde justamente intentan que la gente anciana la pase de la mejor manera. «Se hará otra cosa, seguiremos jugando y divirtiendo a la gente, que mucha es de la tercera edad, que está sola y mal en la pandemia, y se caga de risa por lo que hacemos. Igual, guardaremos las formas. No sin decir que es intentar coartar la libertada de expresión», sostuvo.

De esta manera defendió Rodrigo Lussich la denuncia que recibió tanto él, Jorge Rial y todo «Intrusos«. «Lo que tratamos es de crear una sección para acompañar a la gente que está triste, sola, en esta pandemia y ‘famosos viejas’ salió 5 veces de 400 Escandalones. ¿Hoy cómo hacés humor sin que nadie se ofenda? Decir ‘edadismo’, ‘viejismos’, ‘que atacamos a los viejos’, que son los receptores de lo que uno hace y lo festejan. No. Para que yo, Rodrigo Lussich, pida disculpas, van a tener que venir con una orden de un juez…», sentenció.