¡Durísima acusación! Nicole Neumann comentó más detalles de la polémica relación de sus hijas con Mica Viciconte

Dentro de lo que fue la edición de «Los ángeles de la mañana» de este viernes, Yanina Latorre se encargó de dar una gran información con muchas aristas de lo que fue la charla en buenos términos que tuvo con Nicole Neumann en off (sin cámara o micrófono de por medio) y la cual le valió a la contadora pública darlo a conocer. En los muchos temas tocados, la exmodelo habló del conflicto que supo haber hace casi un mes entre sus hijas con Mica Viciconte.

¿Qué es lo que había pasado? Recordemos el mensaje que la top le acercó a la periodista Karina Iavícoli cuando la famosa no cumplió con la entrega en tiempo y forma de sus hijas al «Poroto». «Les depilaron las piernas a mis hijas, Allegra y Sienna. Mi hija de 6 años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: ‘No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques’. Ella (por Mica) tampoco las ayuda con la tareas», comentó en ese entonces.

Justamente en base a esa data que propinó su compañera, la panelista amplió en cuanto a Nicole Neumann y de qué manera justifica la serie de acusaciones contra Mica Viciconte. «La información que dijo Karina está en la Justicia. Las hijas le cuentan (a Nicole) que no está bueno el trato. Nicole un día las mandó (a la casa del padre) con un pote de vitamina C y Mica lo tiró a la basura», lanzó.

Duras acusaciones de Nicole Neumann a Mica Viciconte

Luego, la madre de Lola amplió las acusaciones de la exmodelo contra la hoy novia del exfutbolista. «También, una vez una nena le pidió unas fotocopias para el colegio y que Mica le dijo que se lo pida a la mamá, que no iba a gastar sus cartuchos en las fotocopias de su colegio. Después las nenas vinieron depiladas, cosa que a Nicole le parece un horror, y a mí como madre también. El hecho de la depilación femenina lo decide la niña con la madre», disparó.

«¿Es cierto lo de los gritos de Mica Viciconte a una de las nenas?», fue la pregunta que acercó Ángel de Brito. Y Yanina amplió en base a lo que le contó Nicole Neumann. “Es cierto lo de los gritos. Ella espera no llegar a una cámara Gesell. Todo lo que le dijo a Karina, Nicole, reconoce que no tenía que haberlo dicho. Pero ella no va a programas, no va a la tele y escucha a Cinthia Fernández, a Nicolás Magaldi, Intrusos y de repente explota. Ella dice que lo que le dijo a Karina está en la Justicia. Hizo la denuncia de todo esto”, sentenció.