¡Gran momento! Yanina Latorre habló sobre Lola y conmovió a todos con su relato entre lágrimas

Dentro de lo que puede ser una imagen polémica que suele mostrar por su frontalidad, la manera picante de referirse a ciertos temas, entre tantos aspectos, Yanina Latorre se encargó de brindar un gran momento en cuanto a la emotiva performance que su hija mayor Lola protagonizó el jueves en el «Cantando por un sueño». En ese sentido, la esposa de Diego Fernando recibió preguntas personales que la sensibilizaron en el recuerdo de vida.

Todo comenzó por una consulta de Laurita Fernández en lo que es su rol de conductora del certamen. «Me imagino lo que es ver a la nena, ¿no?», indagó la actriz. Sin dudar, la contadora pública, quien en ese momento estaba en el piso, contestó: «Para mí, la verdad, fuera de todo mi personaje, ver a Lola tan grande, cantando esta canción… Son re chiquititos, interpretaron, se quisieron, se pelearon… La verdad, un placer», expresó.

Luego apareció Ángel de Brito, con quien comparte «Los ángeles de la mañana» de forma diaria para repreguntar: «¿Te emociona?». Con lágrimas de felicidad en sus ojos, Yanina Latorre aseguró: «Sí, ver crecer a Lola es lo mejor que me pasó en la vida». A modo de broma, el líder de las «angelitas» se encargó de ironizar sobre una cualidad de su colega para distender el clima. «Esta es la Yanina real, la madre, no la loca que ven todos los días», indicó para la risa de los presentes.

La emoción de Lola ante las palabras de Yanina Latorre

Después, la panelista amplió con recuerdos de su primera bendición que dio a luz. «Es el esfuerzo de mi vida, yo trato todos los días de darle lo mejor, ser un ejemplo. Verla crecer, para mí esto es muy fuerte, es muy lindo, porque hace muy poquito era así con dos colitas, un flequillito, bailaba, cantaba en casa. Y verlos a los dos, Lucas (Spadafora, su compañero de canto) es chiquito, súper talentoso, los veo ensayar todos los días, la verdad yo estoy re orgullosa y le agradezco a la tele que Lola pueda crecer de esta forma. Y gracias por el respeto que le tienen a Lola», sostuvo.

Pero bajo este clima, Lola Latorre no ocultó el momento de vergüenza (en el buen sentido) que vivía. «Ay, odio esto. Yo soy muy sensible y estoy re contenta de estar acá. Por más que desafine o no les guste tanto yo intento. me encanta que mi mamá y mi familia este acá apoyandome. Es verdad que es un sueño para mí, por más que no lo haga tan bien quiero aprender y me encanta», dijo la joven modelo que estudia Derecho. Para cerrar, Yanina alentó a la mayor de sus dos hijos: «Sí que lo hacés bien Lola, estás intentándolo, estás aprendiendo y es muy lindo lo que estás haciendo», culminó.