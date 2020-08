La polémica autocrítica de Jorge Rial respecto al feminismo: “Cometí un error que pagué carísimo y fue…”

Se armó un tremendo escándalo que involucra a todo «Intrusos» pero principalmente a Jorge Rial como líder del ciclo más Rodrigo Lussich siendo presentador de un humorístico segmento como «Los escandalones». En ese sentido, la INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) denunció a los mencionados por la sección «famosos con cara de viejas», en donde una personalidad hombre es comparada por una mujer anciana, en su mayoría, también de celebridad.

Esto se expandió aún más cuando la diputada del Frente de Todos arremetió contra Jorge con un contundente tweet. «¿Dónde está el feminismo de Rial? ¿O solo vale para las mujeres jóvenes? #BastaDeEdadismo», posteó en ese entonces. Y ante ello el periodista se encargó de defenderse. “Cerruti tiró un tweet preguntando ‘¿dónde está el feminismo de Rial?’ Yo no soy feminista. Feministas son ustedes. No soy yo. Yo lo único que hice… Cometí un error, que pagué carísimo, fue darle espacio al feminismo en este programa”, lanzó duramente.

Recordemos que cuando se discutió el aborto legal, seguro y gratuito, Jorge Rial invitó a referentes del feminismo que dejaron su postura a favor de ello. Y es sobre aquel pasado momento de 2018 y 2019 por el cual hizo autocrítica. “Porque este programa, como navega debajo del radar al no ser político o periodístico, no nos tienen en cuenta. Somos los ‘pelotudos de la tarde’. Acá tuvieron el lugar, acá se armó, estuvieron las voces pero eso no me convierte en feminista porque yo no lo puedo ser”, comentó.

La descarga de Jorge Rial

Haciendo hincapié en lo último mencionado, el líder de «Intrusos» desde hace 20 años de manera ininterrumpida recordó lo que supo manifestar en el 2019 respecto a este tipo de temas sensibles. “En aquel momento dije que era un machista en recuperación y sigo en recuperación. Cuesta mucho, no me dieron el alta todavía. Y no sé si me van a dar alta porque soy viejo, tengo 58 años y vengo de otra sociedad”, sostuvo.

Por último, Jorge Rial dejó bien en claro quiénes son las feministas, saliéndose de dicho grupo por más que haya otorgado espacio televisivo en ese momento. “Ahora, les di el espacio, hice todo. La verdad es que no soy feminista, feministas son ustedes, las chicas que forman el movimiento feminista. Nosotros lo que hacemos es acompañaras, nada más. Y de lejos porque ni siquiera quiero que se enojen”, estampó con punto final.