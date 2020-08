La sorpresiva declaración de amor del Puma Rodríguez a Susana Giménez en un vivo de Instagram

Susana Giménez y el Puma Rodríguez están unidos actualmente por una muy fuerte amistad. La diva y el popular cantante latino se conocen desde hace décadas. En las últimas horas, ellos compartieron un vivo de Instagram en donde hablaron de muchas cosas. Entre tema y tema, José Luis Rodríguez deslizó las sensaciones que vivió hace ya medio siglo, cuando vio cara a cara a La Su por primera vez.

A su vez, la diva de los teléfonos también se animó a contarle lo que vivió cuando lo vio actuar por primera vez en la televisión venezolana. El Puma es anfitrión de una serie de entrevistas virtuales desde que la pandemia comenzó. Su última invitada fue la diva, quien como era de esperarse, atravesó una serie de dificultades técnicas antes de entablar la comunicación con el aclamado artista. Cuando lo hizo, el vestuario fue la primera cosa que llamó la atención.

Coqueta como siempre, Susana Giménez se puso unos lentes negros enormes que le cubrían la mitad de la cara. “¿Sabés por qué me los puse?», le comentó la conductora al Puma cuando él lanzó una apreciación de su look. «Porque estoy en cuarentena, como todo el mundo, hace cinco meses. Y me saqué las extensiones, no me tiño tanto el pelo…Estoy en medio del campo y no puedo salir mal con vos. Entonces dije: ‘Me pongo anteojos y chau’”.

Luego, el Puma sacó todo su encanto y recordó la primera vez que vio a la diva. “Hace 51 años, yo era un mozo por aquel entonces, tu fuiste a Venezuela con una campaña publicitaria de un jabón que se llama Duncan, con limón”, dijo confundiendo el nombre de Cadun, que la Su no dudó en corregir. “Yo quedé eclipsado desde el primer día que te vi. Me enamoré perdidamente de ti, pero solo. Y te lo estoy confesando: eres mi amor de toda la vida. Me enamoré de esa cosa tan preciosa que llegó a Venezuela y paró el tráfico, literalmente”.

Asombrada, Susana atinó a recordar cuando lo vio por primera vez. “A mí me pasó lo mismo, porque yo puse la tele en mi cuarto y apareciste vos haciendo una novela. Yo dije: “Wow, este morochito… ¡Es lo más lindo que vi en mi vida!”. Entre risas, la diva le preguntó cómo recordaba la fecha. «Dijiste 51 años, ¡qué horror! No puede ser, pongamos 30». Entonces, pícaro, el Puma le respondió que «hay un tipo que se llama Google» que le contó cuando había sucedido todo eso. A pesar de esta confesión, nunca hubo una relación amorosa entre ambos.