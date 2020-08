¡Lo atendió a la “one”! Juan Pérsico, primer eliminado del “Cantando por un sueño”, arremetió contra Moria Casán

Quizás sorprendió porque de la pareja había alguien profesional a comparación del resto de las y los famosos del certamen. Lo cierto es que Melina Lescano y Juan Pérsico fueron los primeros eliminados del «Cantando por un sueño» mediante el voto popular. El hombre en cuestión es el mánager de la banda «Agapornis», mientras que la joven es la cantante de ellos, quienes hacen covers en versiones «bailables» de canciones de rock o aquellos lentos de latinos. Pero al joven no le pareció muy buena cierta actitud de Moria Casán en lo que fue su paso por la competencia.

En lo que fue su diálogo con Radio del Plata, el representante opinó de su paso en la competencia. “Dude en participar, porque estoy con varias cosas, entre la banda, me estoy recibiendo de arquitecto, trabajo en el campo… además no sé cantar y tenía que tomar clases. Me llamaron, tuve que decidir en el acto y dije que sí. Me pareció divertido: no pensé que me iba a llevar tanto tiempo e iba a ser tan intensivo. Las devoluciones de Nacha me parecieron constructivas y las devoluciones de Karina siempre me parecieron válidas”, manifestó.

Luego de la enumeración, quien inauguró la categoría de eliminados del «Cantando por un sueño» se encargó de criticar lo que fue la devolución que les supo propinar Moria Casán, persona que en esa gala de libre elección colocó el voto secreto. “Moria me parece que está en un momento agresivo, innecesario me pareció. Yo no soy muy de esos códigos, por eso estamos fuera del certamen”, lanzó.

Juan Pérsico y la opinión sobre Moria Casán

Recordemos cuáles fueron las palabras que la «One» les hizo mención en el momento en que habían interpretado «Ahora te puedes marchar» de Luis Miguel. «Ustedes son chetos gordo. Son divinos y por eso siempre van a quedar bien, pero les falta una cosa ochentosa de brillo (en la ropa). Me parece algo muy difícil lo que hicieron para algo que tenía que tener una armonía que conoce todo el mundo», disparó duramente.

Eso fue recordado en la mente de Juan Pérsico en cuanto se encargó de ampliar lo negativo que notó en Moria Casán dentro de su manera de brindar su devolución por su labor en el «Cantando por un sueño«. “Los veo así flaquitos, chetos. Con Esmeralda se había peleado el día anterior y le dijo gorda. Hablar de flacos o gordos, de chetos o no chetos, es como la otra grieta. Muy superficial e innecesario. No me pareció gracioso, no construye en nada”, sentenció.