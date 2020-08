Marcelo Polino tiene una fuerte teoría sobre Jimena Barón y su repentina desaparición de las redes

Desde el pasado 13 de julio, las redes sociales no saben absolutamente nada de Jimena Barón. Antes de aquel misterioso día, ella compartía hasta el más mínimo detalle de su vida en cuarentena junto a Daniel Osvaldo. La actitud del ahora ex delantero de Banfield también dio de qué hablar. Durante este último tiempo, el futbolista no entrenó por zoom con sus compañeros de plantel ni responde al llamado de las autoridades del Taladro, quienes decidieron desafectarlo. Ahora, Marcelo Polino lanzó su teoría al respecto.

Esta nueva desaparición de las redes sociales puede tomarse como un capítulo más del reality que la cantante de La cobra hizo de su vida durante la cuarentena. Como parte de los homenajes a los 20 años de Intrusos, Polino se sentó al lado de Jorge Rial y analizó la situación que envuelve a la artista. El reconocido periodista de espectáculos especuló un futuro poco prometodor para la aclamada actriz.

“Me parece que hay un negocio. Si Jimena cerró su Instagram, cocinó, hizo el flan. Esta chica debe estar en la casa pensando de qué va a vivir mientras hace el guiso hasta que vuelvan los recitales. Ella empezó a agarrar guita grande hace un año”, comentó el chimentero. “Fui compañero de ella cuando estaba en el Bailando y ella se bancó su primer show en el teatro Opera, al que no fue nadie, perdió toda la plata».

«En ese momento la agarró un subidón del dólar y perdió todo porque había alquilado equipos en dólares. En el momento que agarró la plata vino la cuarentena”, analizó Polino para seguir explayándose al respecto. “Ella empezó a despegar en el Bailando cuando estuvo con Mauro Caiazza. Ella presentó el tema La tonta en el Bailando. Antes de salir a escena se esguinzó el tobillo y salió esguinzada. Empezó a agarrar algo de plata, lo estaba haciendo muy bien porque agarró un marketing divino de la mujer… pero esta pandemia la frenó».

«Entonces, si no hace la aparición y desaparición en la casa del ex (Daniel Osvaldo), desaparece. Como el 70 por ciento de los actores excelentes que hacían tiras”, aseguró el periodista sobre Jimena Barón, quien cuenta con más de seis millones de seguidores en las redes. “Si no tenés la viveza de encontrar el currito de salir a hacer el videito, desaparecés”, concluyó un picante Polino.