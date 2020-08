Mirtha Legrand le puso fecha a su regreso a la televisión

Cuando Alberto Fernández estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio el pasado 20 de marzo, Mirtha Legrand obedeció las recomendaciones sanitarias al pie de la letra. Al ser parte de la población de riesgo, la conductora comenzó el confinamiento en su hogar y decidió ceder las riendas de su programa a Juana Viale. Con gran aceptación, la actriz está al frente de Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha.

Tanto ella como las autoridades de Canal Trece, están totalmente conformes con el desempeño de la nieta de la diva. “Están felices con ella y yo también. Charlamos de todo con ella, de los invitados, de la ropa. Estoy encantada con su trabajo al frente del programa, pero la concreto es que yo quiero volver, eso si, sin poner en riesgo mi salud, eso es lo más importante de todo”, contó Chiquita antes de dar detalles de la charla que sostuvo con Adrián Suar.

“Con Suar quedamos en volver a mis programas en el mes de octubre”, reconoció Mirtha Legrand. A pesar de la gran aceptación hacia Juana, los fans del programa manifistan que se extraña ver a la diva en la televisión. Mientras tanto, la conductora sigue quedándose en su casa, aunque está muy cansada del encierro. “Se hizo muy largo, pero yo cumplo con todo. No me animo ni a dar una vuelta en auto por ahora”, reflexionó.

La última gran aventura que vivió la Legrand fue un corte de pelo. Una historia que Susana Giménez había comentado con el Puma Rodríguez en un vivo de Instagram. “Yo no salgo me parece, desde hace 180 días. Desde que volví de Mar del Plata, a los pocos días decidí quedarme en casa y no salí ni al balcón todo este tiempo. Pero como lo contó Susana, decidí cortarme el pelo y me siento mejor y más prolija”, reconoció la diva a Teleshow.

“El otro día mi peinadora y me corté el pelo después de cinco meses. Como ustedes saben yo soy muy cuidadosa y tomé todos los recaudos para el corte y ponerlo en condiciones. Pero jamás me pondría en riesgo, soy persona de riesgo y muy responsable. Tardó cinco minutos y vino y se fue muy rápido, con todos los protocolos de seguridad”, relató Mirtha. Tal como muchos de nosotros, la diva se sintió aliviada cuando las peluquerías pudieron volver a abrir sus puertas para cumplir con su trabajo.