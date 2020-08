¡Se dijeron de todo menos bonito! Caliente momento que protagonizaron Yanina Latorre y Karina Iavícoli

Dentro de «Los ángeles de la mañana» se producen varios intercambios entre sus panelistas en varios temas que tratan referido al mundo del espectáculo. A veces es Yanina Latorre la que puede desencadenar mayormente ello y donde desembocan varios de los chispazos. Este viernes no hubo excepción y lo cierto es que la mencionada protagonizó junto a Karina Iavícoli un duro intercambio.

Todo surgió por el hecho de que Lola, hija de la integrante del ciclo que conduce Ángel de Brito recibió nuevamente la confesión de que Karina La Princesita no tuvo un buen retorno en cuanto al sonido y por eso debió «regalar» la nota a la joven. Como la periodista la quiso justificar, Yani la cruzó y la también productora contestó: “No estoy peleando con vos, yo soy una periodista y vengo a opinar”. Ante esta respuesta, la esposa de Diego agregó: “Yo también trabajo de periodista y me va muy bien, gracias a Dios. No hace falta ser periodista para estar sentada acá”.

Ante ese comentario desafiante, además de que le pidió a Ángel de Brito que le apague el micrófono, Karina Iavícoli le arrojó: “¡Nunca dije eso! Ves que saltás vos sola, estás perseguida vos”. “No, no salto, te conozco”, le contestó rápidamente Yanina Latorre mientras la discusión iba subiendo la temperatura. A lo que su colega ya molesta le dijo: “¿De dónde me conocés? De acá mi amor”.

El momento de más tensión entre Karina Iavícoli y Yanina Latorre

“Te conozco de acá y de otras cosas. Un día voy a hablar y no te va a gustar”, lanzó duramente la contadora pública. Eso hizo estallar a la comunicadora, quien le paró el carro. “A mí no me amenaces. Si tenés algo que decir… Pará, pará, pará, pará. A mí no me amenazás. yo vengo acá a trabajar y no le faltó el respeto a nadie y hago muy bien mi trabajo sino no estaría sentada acá», disparó.

«Así que si tenés algo para decir y lo querés compartir con el público y todos los que nos miran. Sino guardatelo y no me amenaces en vivo”, lanzó categóricamente Karina Iavícoli. Mientras iba estallando, lo que esbozó Yanina Latorre fue: “Me lo guardo para mí. Dije que algún día voy a contar cosas”. A lo que la «angelita» fue bien directa contra la creadora de yanardos. “A mí no me haces eso, no te hagas la viva Yanina Latorre. Conmigo no”, sentenció.