¿Se terminó su etapa actoral? Sol Pérez habló sobre su regreso al teatro

Sol Pérez es una de las mujeres que están en un constante ascenso dentro de la televisión. Tuvo su comienzo siendo un estilo de «secretaria» del programa de su tío al leer en las redes sociales los mensajes que llegaban al ciclo «uno contra uno» que toca todas las novedades del básquet en TyC Sports. Luego su popularidad creció, no solamente por su belleza, sino por su rol como la «chica del clima» del noticiero del canal deportivo o sus pasos por el «Bailando por un sueño» que le valieron seguir perfeccionándose como actriz y hasta llegar a hoy en día ser la conductora del noticiero de Canal 26.

Dentro de lo que fue su charla con Jey Mammón (encarna a Estelita) en el programa «Estelita en casa», la presentadora se refirió al aislamiento obligatorio. «Estoy arruinada, uno lleva la cuarentena como puede», deslizó. Pero luego habló sobre su novio Guido Mazzoni. «Me costó mucho conseguir un novio. Estamos hace un año, no venía teniendo relaciones tan largas y está es la más larga por ahora», expresó.

Luego, Sol Pérez siguió con su raconto de todo lo que le tocó vivir hasta el momento desde que se encuentra de pareja con el personal trainer que «Convivimos. Nos mudamos juntos en diciembre, no agarró: Mar del Plata, la temporada de teatro, nos separamos. Volvimos y nos agarró la cuarentena, encerrados. Así que mi noviazgo de un año es Mar del Plata y la cuarentena encerrados, si no nos mata, no nos mata nunca más», sostuvo.

¿Volverá a hacer temporada teatral?

Además, Sol se encargó de comentar todo lo que le llevó al también abogado intentar conquistarla, sabiendo que en el medio tuvieron una crisis. «Estuvo cuatro años chamuyándome. Me escribía que estaba más buena que el sándwich que se comía en el recreo, y cosas así. Pero después, cuando ya nos pusimos de novios, aparecieron unos chats con una mina y le ponía las mismas cosas que a mí. Me indigné», disparó.

Por último, recordando que en el presente verano protagonizó «Veinte millones» y tuvo una flor de pelea con Mónica Farro que le valió su posterior renuncia, Sol Pérez sembró una gran duda en cuanto a su continuidad en el plano teatral para cuando llegue a su normalidad. «Imaginate como me pegó (el escándalo) que este verano dudo mucho sí regresaría a hacer temporada o no», deslizó dejando boquiabiertos a sus miles de seguidores.