Alejandro Fantino y Marcela Tauro no pudieron contener sus lágrimas ante un doloroso testimonio

Dentro de lo que es el programa de «Fantino a la tarde», realizaron una edición en la que se contactaron con muchas personas por videollamada para conocer sus realidades y cómo van llevando en estos momentos el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En ese sentido, Alejandro Fantino y Marcela Tauro se conmovieron con un duro testimonio que escucharon y el cual los hizo emocionarse en vivo.

La palabra llegó de parte de Claudia, persona que vive en la ciudad entrerriana de Paraná y la cual comentó cuál es su situación actual tanto desde lo laboral como el financiero. «Vendo artículos de limpieza. Tengo un empleado, que por el tema de la cuarentena tampoco esta´pudiendo venir a trabajar. Con menos manos de obra, me las tengo que arreglar. Agradezco que el estado me está ayudando [con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)] sino yo no podría seguir», expresó.

Luego, Alejandro Fantino fue directo con su pregunta. “¿Vos tenés miedo de contagiarte?”, indágo y la ciudadana fue sincera. “Yo hoy no duermo. Me despierto a las 2 o 3 de la mañana angustiada. Tengo de 11 años y somos los dos solos. Tengo un tío que no pudo viajar a Australia y lo tengo conmigo en mi casa. Gracias a Dios que lo tengo conmigo porque estoy sola, pero necesito a mis amigos, a los efectos y me pone muy mal todo esto», aseveró duramente, generando que Marcela Tauro comience a emocionarse.

La emoción de Alejandro Fantino y Marcela Tauro

Luego, Claudia amplió en detalle lo que viene sintiendo en estos momentos. “No sé como sobrellevar mi negocio tampoco, es muy complicado. A veces me ‘empastillo’ a la noche para poder descansar, pero no se vive muy bien. Nunca pensé pasar por este momento y no me da vergüenza llorar, es una necesidad de sacar lo que uno tiene adentro, creo que todos estamos pasando por lo mismo. Soy el único sustento de esta familia y si yo me caigo, se cae todo», sostuvo.

Luego, quebrada en llanto, Marcela Tauro se encargó de darle un consejo a corazón abierto. “Permitite llorar como nos hiciste llorar a todos acá. Lo que no me gustó es que sos una mujer joven y fuerte, que tenes un hijo de 11 años, y no esta bueno que te ‘empastilles’. No soy nadie para decirte esto, pero tenés toda la vida por delante para disfrutar ese hijo y sos una mujer maravillosa”, manifestó. Y Alejandro Fantino, sacándose lágrimas de sus ojos completó: «Estamos todos de lágrima fácil y todos muy movilizados”.