Casi idéntica: la transformación de Khloé Kardashian para lucir como su madre

Khloé Kardashian está dando mucho de qué hablar en las redes sociales luego de que recientemente se publicaran imágenes del próximo capítulo del reality show ‘Keeping Up With The kardashians’, y se viera una increíble transformación que se hizo para lucir casi idéntica a su madre Kylie Jenner.

Con un increíble maquillaje y una peluca, la mujer de 36 años se convierte en prácticamente un clon de su madre Kris Jenner Es tanta su transformación que incluso se nota como su hija, la pequeña True Thompson, la mira con asombro.

Más allá del impresionante resultado, la joven socialité fue filmada en medio del proceso de transformación, que se inicia cuando se ve a Khloé con su largo cabello rubio envuelto en una red, mientras el maquillista se ocupa de las facciones.

“Cada día de Kris Jenner se pone mejor y mejor”, dijo entre risas Khloé Kardashian, mientras se observa desde el espejo vestida con un blazer negro y una blusa cuello alto, muy al estilo de su madre.