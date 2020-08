¡Choque de experimentadas artistas! Nacha Guevara protagonizó un momento de tensión en su devolución a Carmen Barbieri

Comenzó una nueva ronda del «Cantando por un sueño» en donde Carmen Barbieri junto a Mariano Zito salieron a la pista para interpretar la versión rockera de la canción «Resistiré» de Attaque 77 en donde se llevó una aprobación a nivel general que le ocasionó cosechar un total de 23 puntos. Sin embargo, en el momento en que estaba recibiendo la devolución de Nacha Guevara, hubo un momento de tensión entre ambas artistas.

Lo cierto es que la jurado se encargó de criticar positiva y negativamente lo que fue notando de parte de los participantes que oyó. “Hubo algunos progresos en general. Hay una necesidad de saltar para todos lados… Hay que usar el micrófono, da mucha fuerza. Me gusta cuando una persona está con el micrófono. Lo que sí noté es que hubo problemas con el aire. Afinaron un poco más», expresó.

En ese momento, la madre de Fede Bal soltó sincera y con humor: “El aire se me fue a la mie…”. Pero ante la interrupción, eso no privó a Nacha Guevara para continuar con lo que quería manifestarle a Carmen Barbieri en cuanto a lo que buscaba aseverar. “El tema es que Carmen tiene algo en común con Facu Mazzei: hace de más. No te pongas triste, esperame un momentito. Un artista tiene que tener algo en la manga, no gastar todo”, indicó.

La discusión entre Carmen Barbieri y Nacha Guevara

“En la manga tengo que tener esto” dijo la capocómica y mostró un tatuaje que posee. Pero a la experimentada cantante no le causó risa en absoluto y la tensión aumentó. “No estás escuchando. Si no estás escuchando, no importa, seguimos”, lanzó en caliente tras ponerle un 7 como calificación. Luego, la actriz intentó apagar el fuego: “No te podés enojar conmigo, te estoy escuchando. Lo que pasa es que soy comediante y vengo a dar alegría a la pista. Digo cosas para aportar al show. Gracias por el siete pero no te enojes conmigo nunca porque te admiro tanto que no tenés idea”, disparó.

Sin embargo, de nada sirvieron tales palabras que Nacha Guevara dejó en claro qué es lo que la enojó de esta situación. “Cuando no escuchan, está bien. Es su derecho. Pero a mí me cansa hablar si no me escuchan”, soltó sutilmente. Pero Carmen Barbieri se le plantó con buena onda. “Yo escucho. Vengo a hacer humor. Si te contara la mitad de mi vida te ponés a llorar», indicó aunque la artista la interrumpió: “No, gracias”.