¡Conmovedor! Hernán Drago no contuvo las lágrimas al hablar de sus hijos e hizo emocionar a Pampita

Pampita siempre deja algún detalle para resaltar cada vez que ejerce su programa dentro de NET TV. Esto ocurre ya sea por declaraciones o pensamientos suyos, preguntas filosas a los entrevistados o incluso por lo que manifiestan sus panelistas de «Pampita Online». En este caso, el que se llevó un poco más de protagonismo fue Hernán Drago, su compañero que dejó un momento conmovedor en la edición del viernes del ciclo.

Recordando que el mencionado modelo se separó después de 19 años de Bárbara Cudich en 2019, lo cierto es que el mencionado habló de la importancia de sus hijos en este momento donde, además de trabajar con la exmodelo, se encuentra en «Bienvenidos a bordo» con Guido Kaczka. «La vida tiene para mí cosas maravillosas, sé que voy a volver a encontrar a una compañera. La gente que me conoce sabe que yo sufrí muchísimo por mi separación. Tardé 5 o 6 meses para poder volver a estar con otra mujer», expresó.

Luego, Hernán Drago le comentó a Pampita, ya con la voz un poco quebrada y emocionado, el cambio que tuvo en su vida en cuanto peor la pasaba. «No entendía, me parecía muy injusto todo. Sufrí mucho y todavía tengo mis días, pero yo sé que todo es para bien. En el momento difícil que tuve en el 2019 yo me refugié en ese gordito. Dije ‘¿cómo salió ese gordito?’. Sin excusas. Arremangándose y saliendo a trabajar»,

El emotivo momento de Hernán Drago y Pampita

Luego, la conductora le preguntó qué es lo que le diría a Luka y Lola, a lo que el presentador contestó: «Mis hijos están en una edad como que ya están en piloto automático, si bien son menores todavía. Yo ya pasé la etapa del miedo de cuando salgan de las alas de los padres, que se van a encontrar con drogas, miserias y con cosas. Yo quiero que les prevalezca el ejemplo que les dio el padre y la madre. Quiero que sean felices y respetuosos. Estoy tranquilo porque hasta acá lo son. Ojalá cumplan sus sueños. Van a contar con su papá hasta el último día de sus vidas. Ellos son lo mejor que me pasó en la vida. Los amo mucho», sostuvo.

Ante la atenta mirada con mucha emoción de Pampita, con dos anécdotas de sus hijos fue cómo finalizó Hernán Drago su descargo de la importancia que son para él. «Cuando nació mi segunda hija, al día siguiente que nació, yo tenía un contrato grande con México, me tenía que ir 20 días, ya había hecho la mitad de ese trabajo. Entonces me llevé un zoquete de ella, que usó solo una noche. Me pasé los 20 días más largos de mi vida oliendo esa media». Y finalizó con un relato sobre su primogénito: «Pasé muchos viajes así. La primera vez que mi hijo me dijo papá yo estaba trabajando en la selva de Guatemala y él me dijo ‘papá’ (por teléfono)», selló.