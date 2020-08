DIARIO 26, a solas con Pablo Zagar de “5 Gays.com” a la serieweb “Mesa 8”: “Es un thriller de suspenso”

Pablo Zagar, actor de 5Gays.com y Mesa 8

DIARIO 26 entrevistó a unos de los protagonistas de la exitosa comedia “5 gays.com”, Pablo Zagar, la comedia que entra en el cuarto año luego de su temporada en Mar del Plata, que arrancó en Avenida Corrientes pero que ante la pandemia, lógicamente tuvieron que parar sus funciones, como así también la gira por el interior del país.

Pero el actor pudo seguir actuando en otro ámbito ya que es uno de los protagonistas de la serie web “Mesa 8”, donde el autor y director es Cristhian Quiroga (no solo protagonista de la exitosa comedia, sino es quien la trajo al país).

Se trata de un apasionante thriller con la Primera temporada terminada, que tiene una importante cantidad de visualizaciones.

La serie se realiza con dispositivos móviles y aplicaciones, respetando la cuarentena, una difícil tarea a la hora de hacer una ficción, si a eso le sumamos que dos actores que están en la serie viven en Chile, Gabriel Martina y Tere Kuster.

Tuvo la participación especial de Sabrina Kirzner (Hermana de Adrián Suar) y Virginia Elizalde.

La Primera temporada se puede ver por el Canal de YouTube gratuitamente. Retomó el pasado sábado 1 de Agosto y muestra 2 capítulos por semana (SÁBADOS Y DOMINGO a las 20 hs). Para verlo hacés click.

La entrevista de DIARIO 26 a Pablo Zagar:

– Como actor, ¿cómo ves la situación de los teatros a futuro?

Mira, tengo una mirada esperanzadora, convengamos que ahora lo virtual es lo que utilizamos todos, ya sea para tomar clases, como para cualquier disciplina que requiera aglomeración. Y creo que mas adelante llegando a fin de año, con protocolo obviamente y conciencia social se podrán empezar abrir los teatros, es acostumbrarnos a una nueva modalidad.

– ¿Qué mensaje como actor que está haciendo hoy en día una serie web le darías a tus colegas?

Que no se queden, a que voy con esto, que sino no los convocan que gestionen sus propios proyectos a través de redes, hoy la tecnología es increíble. El estar con la cabeza ocupada, hace sin lugar a dudas que tenga menos carga la pandemia que vivimos. Osea hacer lo que mas les gusta, hay muchos cursos virtuales de cualquier disciplina y hasta gratuitos en varios lados.

– El cuerpo en escena esta vez no es aplicado, dado al distanciamiento, ¿se extraña?

Sin lugar a dudas, el tema de no poder disponer del cuerpo se extraña mucho, en todo aspecto de la vida no solo en la actuación, hasta en un abrazo con un amigo, un café o un mate. Considero que la mejor manera de pasarla, al menos en mi caso, es aceptarlo, no durara para siempre. Al menos con Whatsapp, Zoom y otras aplicaciones nos mantenemos en contacto.

– ¿Por qué la gente tendría que ver “MESA 8”?

Por varios razones, primero, la trama, es apasionante el thriller, el suspenso que genera, segundo son capítulos de duración corta de 11 a 15 minutos, tercero , tienen un elenco de talentosísimos actores, una puesta en escena y edición increíble, es gratuito y cuarto porque nos están apoyando en los que tanto amamos, como ustedes al hacerme esta nota. Muchas gracias por estar presentes y difundir el arte, como también siempre lo han hecho con “”5 gays.com” esta increíble comedia de Rafael Pence.

Elenco protagónico: Pablo Zagar, Adriana Nigri, Rubén Cirocco, Mónica Torres, Joaquín Salamero, Eve Laiz, Pablo Walluschek y Débora Di Fiori.

Producción y Puesta en escena: Romina Giunta.

Dirección técnica y edición Matías Sánchez de Bustamante