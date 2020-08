La tristeza de Lourdes Sánchez al no haber podido despedirse de Floppy Cucu

A causa de una leucemia a tan pocos días de haber superado el coronavirus, La Floppy Cucu (Fabián Peloc) falleció el día martes de manera inesperada y tras mantener en secreto público su estado de salud. De las pocas personas que sabían lo que estaba atravesando era Lizy Tagliani. Sin embargo, la gran figura que generaba la asistente de la conductora ocasionó que famosas como Lourdes Sánchez muestren una gran tristeza por su deceso.

En una charla que protagonizó con la revista Pronto, la novia del Chato Prada se encargó de comentar cómo se siente ante esta dura partida. «Todavía no caigo, sigo sin poder entender lo que pasó. Una semana ya, parece mentira. El lunes y martes pasado fueron los días más tristes, de llorar mucho por este tema de no haber podido despedirlo y de no haber ido a su entierro. Eso hace que no caiga del todo», sostuvo.

Luego, Lourdes Sánchez no ocultó su angustia al no poder haber brindado su último saludo a la Floppy Cucu. «Me faltó esa despedida para darme cuenta de que ya no está más. Siento que una despedida me hubiese hecho caer más. Al día de hoy no lo puedo creer, todavía me cuesta creerlo. Lamento mucho que por esta situación de pandemia no se pueda despedir a un ser querido como realmente se lo merece», expresó.

La decisión de Lourdes Sánchez junto al Chato Prada

Posteriormente, la productora y panelista de «Hay que ver» detalló su reacción en cuanto supo acerca del fallecimiento de la gran amiga que tenía la conductora de «El precio justo». “Me llegó un mensaje de voz de la hermana para avisarme que había fallecido Floppy y me salió llorar, gritar y fue una situación muy triste. Valentín (su hijo de tres años) estaba al lado mío, me decía ‘mamá no llores’ y se largó a llorar conmigo porque se asustó”, indicó.

Por último, Lourdes Sánchez mencionó cuál fue la decisión que tomó en conjunto con Chato Prada en cuanto a si decirle o no a Valentín la noticia de que La Floppy Cucu falleció. “No le dije nada a él, al día de hoy no le dije nada y lo único que hago es mostrarle videos con la Floppy para que no la olvide. Decidimos no decirle y que la tenga presente mientras vaya pasando el tiempo”, concluyó.