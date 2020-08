Marcela Coronel revivió su etapa en “Intrusos” y se sinceró a la hora de hablar de su pelea con Viviana Canosa

«Intrusos» es el programa que Jorge Rial lidera desde el año 2001 y el cual cuenta y contó con muchas anécdotas y momentos a revivir a lo largo de sus 20 temporadas. También hubieron muchos panelistas que supieron pasar y agigantar posteriormente sus carreras en cuanto se «independizaron» del ciclo de América. Quienes supieron compartir hasta 2003 el mismo espacio fueron Viviana Canosa y Marcela Coronel.

¿Por qué se hace mención a ambas mujeres? Lo cierto es que el efímero paso de la expanelista de «Hay que ver» se vio condicionada con lo que fuera una pelea que habría tenido hace 17 años con la conductora en una relación que no tendría vuelta atrás. Justamente ese tema fue el cual no faltó preguntarle en lo que fue su visita al exprograma suyo donde también habló de la pelea que tuvo de manera reciente con Denise Dumas.

Marcela Coronel comenzó de esta manera a comentar cómo es su relación actualmente con Viviana Canosa tras su paso por «Intrusos«. “Un día me la encontré en un shoping y nos saludamos, ella estaba casada con Alejandro Borensztein todavía, y me presentó a su hija Martina. También me la crucé en canal 9 y nos saludamos. Y alguna vez hablamos por teléfono hace mucho tiempo”. Ahí, Rial comentó: “Quedó el mito de que Viviana y vos son irreconciliables, que había una gran pelea. Yo me acuerdo de la pelea”.

El sincericidio de Marcela Coronel sobre Viviana Canosa

En ese momento, la comunicadora contestó sinceramente: “Acá no había pelea, era una tensa calma, ja. Muchas veces me pedían que no se me note el malestar. No fue una convivencia mala para el afuera, pero yo no la pasaba bien… Pero bueno”. A lo que Adrián Pallares indagó: “¿Por qué no la pasabas bien?». “Éramos muy diferentes. Somos muy distintas, por ahí ella tiene una personalidad más avasallante, más de ‘acá estoy yo’», disparó quien formó parte de «Este es el show».

Por último, Marcela Coronel amplió en cuanto a sus chispazos que supo tener con Viviana Canosa. «Y por ahí se me dificultaba eso siendo la única mujer. Después, cuando entró Analía Franchín yo me sentía más acompañada y compinche por Analía. Me hubiera gustado tener otro tipo de relación pero la verdad es que no se podía, no se daba. Cuando no va, no va. Después, la pasé fenómeno con Analía, también con Connie Ansaldi. Pero con Viviana no encajábamos”, concluyó.