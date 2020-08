Messi y el Barcelona; imparables: golearon al Nápoli y se metieron en Cuartos de Final de Champions League

Messi. Barcelona ante el Nápoli. Reuters.

Barcelona le ganó por 3 a 1 a Nápoli en el Camp Nou, donde el VAR cobró protagonismo en varios fallos discutidos.

El elenco catalán la pasó mal en los primeros minutos, pero un cabezazo del francés Clement Lenglet le permitió abrir el marcador, a los 10.

Luego, el crack argentino Lionel Messi anotó el segundo, a los 23, en una acción en la que luchó con los defensores rivales y definió desde el piso, de zurda.

Jugados 30 minutos, Messi volvió a convertir, pero el árbitro turco Cuneyt Cakir anuló el gol, a instancias del VAR, por una supuesta mano que no pareció ser tal.

Sobre la hora, Kalidou Koulibaly quiso despejar el balón, pero Messi lo anticipó y el defensor senegalés lo golpeó sin intención, dentro del área.

Cakir recurrió nuevamente al VAR y cobró penal, aunque Messi no lo pudo ejecutar, muy dolorido por la infracción.

El uruguayo Luis Suárez se hizo cargo de la falta y marcó el tercero, aunque todavía hubo tiempo para otro penal, esta vez para los italianos, convertido por Lorenzo Insigne.

Con este resultado, el Barcelona se metió en Cuartos de Final de la Champions League.